Während die großen US-Indizes am Donnerstag unter Druck stehen, sorgt ein Sektor für positive Überraschungen: Cloud- und Software-Aktien. Angeführt von Okta ziehen mehrere Titel deutlich an - und der Branchen-ETF steuert auf den besten Handelstag seit Monaten zu.Der WisdomTree Cloud Computing Fund, ein viel beachteter ETF für Cloud-Aktien, steigt um rund 2,7 Prozent. Damit steuert der Fonds auf den stärksten Tagesgewinn seit Ende April zu, als ein Plus von 4,7 Prozent verbucht wurde.Besonders im ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär