Anzeige
Mehr »
Donnerstag, 05.03.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
"Unbegrenzte Munition?" - Ohne diesen kritischen Rohstoff bleibt es wohl nur ein Versprechen
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche
Dow Jones News
05.03.2026 19:09 Uhr
126 Leser
Artikel bewerten:
(0)

MÄRKTE USA/Aktien weiten Anfangsverluste aus - Ölpreise ziehen stark an

DJ MÄRKTE USA/Aktien weiten Anfangsverluste aus - Ölpreise ziehen stark an

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Nach der Erholungsbewegung am Mittwoch geht es am Donnerstag an der Wall Street nach unten. Die Stimmung ist fragil angesichts der Unwägbarkeiten im Nahost-Konflikt. Hoffnungen, dass die militärische Eskalation möglicherweise doch von kürzerer Dauer sein könnte, ebben wieder ab. Am Vortag war aus Geheimdienstkreisen angebliche Gesprächsbereitschaft des Iran kolportiert worden.

Stattdessen ziehen die Ölpreise wieder stark an um über 3 Prozent auf mehr als 84 Dollar bei der Sorte Brent. Der Preis nähert sich damit dem jüngsten Hoch um 85 Dollar. US-Öl der Sorte WTI steigt noch stärker. Wegen zunehmender Störungen der Straße von Hormus hat Saudi-Arabien damit begonnen, Rohölexporte auf das Rote Meer zu verlagern.

Auch dass der als sicherer Hafen in Krisensituationen geltende Dollar wieder zulegt, spiegelt die angespannte Stimmung. Der Euro gibt auf 1,1586 Dollar nach. Am Anleihemarkt steigen die Renditen weiter, im Zehnjahresbereich geht es um 6 Ticks nach oben auf 4,14 Prozent. Höhere Ölpreise dürften auf die Inflation durchschlagen und das Wachstum bremsen, so die Überlegung dahinter. An den Benzinzapfsäulen spüren die Verbraucher die höheren Preise bereits.

Der eng gefasste Dow-Jones-Index liegt zur Mittagszeit in New York 1,8 Prozent zurück bei 47.850 Punkten. Der breite S&P-500-Index büßt 1,0 Prozent ein, die Nasdaq-Indizes geben um 0,7 Prozent nach.

Die Konjunkturdaten des Tages spielen angesichts der derzeitigen Dominanz der Geopolitik eine untergeordnete Rolle. Die wöchentlichen Arbeitsmarktdaten sind wie erwartet ausgefallen, die Importpreise sind im Januar einen Tick weniger gestiegen als erwartet. Dagegen stiegen die Lohnstückkosten im vierten Quartal deutlich stärker als vermutet. Das verleiht den Anleiherenditen zusätzlich Auftrieb, wie schon der am Vortag unerwartet deutlich gestiegene ISM-Index für den Dienstleistungssektor.

Broadcom überzeugt

Die Quartalsergebnisse des Halbleiter- und Softwareherstellers Broadcom sind besser als erwartet ausgefallen. Die Umsätze im Bereich Künstliche Intelligenz haben sich mehr als verdoppelt. Dazu fiel der Ausblick besser als von Analysten erwartet aus. Das dürfte die Stimmung für Halbleiteraktien generell weiter aufhellen, die allerdings am Vortag teils bereits deutlich zulegten. Für Broadcom geht es um 5,0 Prozent nach oben, wohingegen bei Nvidia, AMD Gewinne mitgenommen werden und die Kurse leicht nachgeben.

Morgan Stanley büßen knapp 3 Prozent ein. Die Bank baut laut dem Wall Street Journal rund 3 Prozent ihrer Belegschaft ab, entsprechend etwa 2.500 Mitarbeitern.

Die Ticketbörse Stubhub verzeichnete einen Quartalsverlust und einen Umsatzrückgang. Für die Aktie geht es um fast 14 Prozent nach unten. Cracker Barrel Old Country Store tendieren nach Anfangsgewinnen knapp behauptet, nachdem die Restaurantkette über erste Früchte ihrer Sanierungsbemühungen berichtete.

Okta verteuern sich um 11,2 Prozent. Der Experte für Identitätsmanagement und Sicherheit hat einen unerwartet guten Gewinn erzielt.

Trade Desk machen einen Satz um 17,6 Prozent. Hier treibt die Nachricht von "The Information" unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen, dass OpenAI Gespräche über den Ausbau seines Werbegeschäfts mit Trade Desk führt.

Veeva Systems gewinnen 2,6 Prozent, nachdem der Anbieter von Cloud-Lösungen für die Life-Sciences-Branche die Gewinn- und Umsatzerwartungen für das vierte Geschäftsquartal übertroffen hat. Veeva hatten in den vergangenen Wochen im Zuge des heftigen Ausverkaufs von Softwareaktien noch stark nachgegeben.

Kroger hat im vierten Geschäftsquartal einen höheren Gewinn und Umsatz verzeichnet. Für 2026 prognostiziert die Supermarktkette weiteres Wachstum, wenn auch mit einer langsameren Rate als im Vorjahr. Der Kurs gewinnt 3,7 Prozent. 

INDEX      zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
DJIA      47.850,30  -1,8  -889,11    48.739,41 
S&P-500     6.804,50  -1,0   -65,00    6.869,50 
NASDAQ Comp  22.648,35  -0,7  -159,13    22.807,48 
NASDAQ 100   24.910,62  -0,7  -183,06    25.093,68 
 
 
US-Treasuries  Rendite  +/- Tageshoch    Tagestief 
2 Jahre       3,59 +0,05    3,60      3,55 
5 Jahre       3,73 +0,06    3,74      3,68 
10 Jahre      4,14 +0,06    4,15      4,09 
 
 
DEVISEN     zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag Di, 17:25 Uhr 
EUR/USD      1,1580  -0,5  -0,0053     1,1633     1,1593 
EUR/JPY      182,53  -0,1  -0,1600     182,69    182,9200 
EUR/CHF      0,9057  -0,1  -0,0005     0,9062     0,9072 
EUR/GBP      0,8691  -0,1  -0,0005     0,8696     0,8704 
USD/JPY      157,61  +0,4   0,5800     157,03    157,7700 
GBP/USD      1,332  -0,4  -0,0052     1,3372     1,3315 
USD/CNY      6,8912  -0,1  -0,0057     6,8969     6,8996 
USD/CNH      6,9138  +0,3   0,0213     6,8925     6,9232 
AUS/USD      0,6994  -1,1  -0,0079     0,7073     0,7018 
Bitcoin/USD  70.928,96  -3,3 -2.417,59    73.346,55   68.941,37 
 
 
ROHOEL      zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
WTI/Nymex     79,50  +6,5    4,84      74,66 
Brent/ICE     84,58  +3,9    3,18      81,40 
 
 
Metalle     zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
Gold      5.080,20  -1,1   -55,12    5.135,32 
Silber       82,01  -1,7   -1,40      83,41 
Platin     2.136,89  -0,5   -11,61    2.148,50

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/mpt

(END) Dow Jones Newswires

March 05, 2026 12:37 ET (17:37 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

© 2026 Dow Jones News
Favoritenwechsel - diese 5 Werte sollten Anleger im Depot haben!
Das Börsenjahr 2026 ist für viele Anleger ernüchternd gestartet. Tech-Werte straucheln, der Nasdaq 100 tritt auf der Stelle und ausgerechnet alte Favoriten wie Microsoft und SAP rutschen zweistellig ab. KI ist plötzlich kein Rückenwind mehr, sondern ein Belastungsfaktor, weil Investoren beginnen, die finanzielle Nachhaltigkeit zu hinterfragen.

Gleichzeitig vollzieht sich an der Wall Street ein lautloser Favoritenwechsel. Während viele auf Wachstum setzen, feiern Value-Titel mit verlässlichen Cashflows ihr Comeback: Telekommunikation, Industrie, Energie, Pharma – die „Cashmaschinen“ der Realwirtschaft verdrängen hoch bewertete Hoffnungsträger.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir fünf Aktien vor, die genau in dieses neue Marktbild passen: solide, günstig bewertet und mit attraktiver Dividende. Werte, die nicht nur laufende Erträge liefern, sondern auch bei Marktkorrekturen Sicherheit bieten.

Jetzt den kostenlosen Report sichern – bevor der Value-Zug 2026 endgültig abfährt!

Dieses exklusive PDF ist nur für kurze Zeit gratis verfügbar.
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.