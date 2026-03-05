© Foto: Humberto Matheus - Sipa USANach politischem Umbruch und US-Kontrolle über den Ölsektor zieht Venezuelas Exportmaschine wieder an. Die Lieferungen haben sich binnen eines Monats fast verdoppelt - doch der globale Ölmarkt bleibt skeptisch.Im Februar hat Venezuela seine Rohölexporte nahezu verdoppelt. Laut Frachtdaten und Auswertungen des Analysehauses Kpler stiegen die Ausfuhren auf rund 788.000 Barrel pro Tag, nachdem sie im Januar noch bei etwa 383.000 Barrel täglich gelegen hatten. Der sprunghafte Anstieg folgt auf den politischen Umbruch in Caracas. Die Festnahme des langjährigen Machthabers Nicolás Maduro durch US-Spezialeinheiten hatte das Land zunächst in Unsicherheit gestürzt. Die Förderung sackte in dieser …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE