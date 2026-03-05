Die Situation im Nahen Osten bleibt angespannt und könnte zu einer globalen Rezession führen. Was jetzt für Investoren wichtig ist - in einer neuen Ausgabe von Hard Assets bei wallstreetONLINE TV.Der Iran-Krieg hat nicht nur regionale Dimensionen - er betrifft die gesamte Weltwirtschaft, durch die Bedeutung der Straße von Hormus, durch die ein erheblicher Teil des globalen Öl- und Gasexports fließt. Jeden Tag, an dem der Konflikt anhält, steigen die Risiken für Öl- und Gaslieferungen sowie die Produktion von Dünger, der global stark von dieser Region abhängt. Trotz der geopolitischen Spannungen hat der Goldpreis überraschenderweise nicht den erwarteten Anstieg verzeichnet. Historisch …Den vollständigen Artikel lesen
