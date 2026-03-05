Armis CentrixTM wird von globalen Unternehmen eingesetzt, um Cyberrisiken über ihre gesamte Angriffsfläche hinweg zu verwalten

Armis, das Unternehmen für Cyber-Risikomanagement und -Sicherheit, gab heute bekannt, dass es zum zweiten Mal in Folge als Leader im 2026 Gartner Magic Quadrant for CPS Protection Platforms ausgezeichnet wurde.

"Im Zeitalter der agentenbasierten KI ist die Sicherheit unserer cyber-physischen Systeme zu einer strategischen Notwendigkeit für Unternehmen und Regierungen weltweit geworden; sie ist ein entscheidender Pfeiler der globalen Stabilität", erklärte Yevgeny Dibrov, CEO und Mitbegründer von Armis. "Wir sind der Ansicht, dass diese wiederholte Anerkennung durch Gartner unser kontinuierliches Engagement widerspiegelt, Unternehmen bei der Sicherung der komplexen, kritischen Welt der CPS zu unterstützen, und die Stärke unseres einheitlichen, proaktiven Plattformansatzes unterstreicht. Unsere Innovationspipeline, die auf die Bedürfnisse unserer Kunden abgestimmt ist, wird weiterhin den Schutz kritischer Umgebungen priorisieren, um die Sicherheit der Gesellschaft zu gewährleisten."

Armis wurde in diesem Bericht unter den 13 bewerteten Anbietern als Leader ausgezeichnet. Armis Centrix, die Armis Cyber Exposure Management Platform, wurde im Rahmen des Berichts hinsichtlich ihrer Vollständigkeit der Vision und ihrer Umsetzungsfähigkeit bewertet.

Wir sind der Ansicht, dass sich Armis durch eine umfassende, proaktive Plattform auszeichnet, die darauf ausgelegt ist, die gesamte Umgebung zu erfassen, anstatt eine eingeschränkte, isolierte Überwachung anzubieten. Armis Centrix wurde speziell für das Management der komplexen Risiken von CPS entwickelt und bietet ein einheitliches Verständnis der Risiken in allen Bereichen. Dieser Ansatz ersetzt fragmentierte Einzellösungen durch eine einzige, kontextbezogene Ansicht, die die Cybersicherheit direkt auf die betrieblichen Gegebenheiten eines Unternehmens abstimmt.

Zum 3. März 2026 hatte Armis 119 Bewertungen auf Gartner Peer Insights in der Kategorie "CPS Protection Platform" mit einer Gesamtbewertung von 4,7 von 5 Punkten erhalten. Die Kunden von Armis würdigen die CPS Protection Platform-Lösung des Unternehmens durch verifizierte Bewertungen und Rezensionen auf Gartner Peer Insights:

"Eine hervorragende Produktpalette, die Einblicke gewährt, die zuvor nicht sichtbar waren oder an die man gar nicht gedacht hat, und die einen ganzheitlichen Überblick über die Unternehmensstruktur von Organisationen jeder Größe ermöglicht." - IT-Mitarbeiter (Branche: Bauwesen)

Sicherheitslösungen wurden in der Vergangenheit entwickelt, um spezifische Technologiesilos anzugehen. Cyberrisiken machen jedoch nicht mehr an diesen Grenzen Halt. Risiken entstehen häufig aus den Interaktionen zwischen Systemen, bei denen Schwachstellen, Fehlkonfigurationen, Identitäten und Abhängigkeiten über mehrere Anlageklassen hinweg miteinander verknüpft sind.

"Unsere Kunden in OT-gesteuerten Branchen erkennen an, dass die CPS-Sicherheit mittlerweile über die herkömmlichen OT-Grenzen hinausgeht", erklärte Nadir Izrael, CTO und Mitbegründer von Armis. "Sicherheitsstrategien, die sich auf isolierte Bereiche konzentrieren, laufen Gefahr, die umfassendere Bedrohungslandschaft zu vernachlässigen, mit der Unternehmen heute konfrontiert sind. Um die CPS-Sicherheitsanforderungen zu erfüllen, benötigen Unternehmen daher eine Plattform, die einen ganzheitlichen Schutz bietet, wie ihn Armis bereitstellt."

Da die Sicherheitsanforderungen von CPS immer weiter ausgereift sind, verlangen Unternehmen eine größere Flexibilität bei der Bereitstellung von Sicherheitsplattformen. Betriebliche Einschränkungen, regulatorische Verpflichtungen und architektonische Präferenzen variieren stark zwischen den verschiedenen Branchen. Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, bietet Armis Optionen für die Bereitstellung vor Ort, in der Cloud und in hybriden Umgebungen an. Diese Flexibilität ermöglicht es Unternehmen, Armis Centrix an ihre Infrastrukturstrategien anzupassen und gleichzeitig ein konsistentes, einheitliches Sicherheitsmodell aufrechtzuerhalten.

Weitere Informationen zu Armis Centrix, der Cyber Exposure Management-Plattform, finden Sie hier.

Weitere Analystenberichte über Armis finden Sie auf unserer Analyst Relations-Website.

Gartner Haftungsausschluss

Gartner, 2026 Gartner Magic Quadrant for CPS Protection Platforms, Katell Thielemann, Wam Voster, Ruggero Contu, Sumit Rajput, 3. März 2026. Gartner und Magic Quadrant sind Marken von Gartner, Inc. und/oder seinen verbundenen Unternehmen. Gartner unterstützt keine der in seinen Publikationen genannten Unternehmen, Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen und empfiehlt Technologieanwendern nicht, nur die Anbieter mit den höchsten Bewertungen oder anderen Auszeichnungen auszuwählen. Die Veröffentlichungen von Gartner geben die Meinungen der Geschäfts- und Technologieanalyseabteilung von Gartner wieder und sollten nicht als Tatsachenbehauptungen ausgelegt werden. Gartner lehnt jegliche ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung in Bezug auf diese Veröffentlichung ab, einschließlich jeglicher Gewährleistung der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.

Über Armis

Armis, das Unternehmen für Cyber-Expositionsmanagement und -sicherheit, schützt die gesamte Angriffsfläche und verwaltet die Cyber-Risikoexposition des Unternehmens in Echtzeit. In einer sich schnell entwickelnden, grenzenlosen Welt stellt Armis sicher, dass Unternehmen alle kritischen Ressourcen kontinuierlich sehen, schützen und verwalten vom Grund bis zur Cloud. Armis sichert Fortune-100-, 200- und 500-Unternehmen sowie nationale Regierungen und staatliche und lokale Einrichtungen, um kritische Infrastrukturen, Volkswirtschaften und die Gesellschaft rund um die Uhr zu schützen. Armis ist ein privates Unternehmen mit Hauptsitz in Kalifornien.

