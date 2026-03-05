© Foto: Seth Wenig/AP/dpa - dpa-BildfunkWährend der Ölpreis durch die Decke knallt, fallen die Märkte und die Inflation klettert. Was sollten Anleger jetzt tun?Die Märkte atmen erstmal durch. Während am Montag die Nachricht über den Iran-Krieg erst einmal verdaut werden musste, rauscheten die großen Indizies am Dienstag in den Keller. Besonders in Paris, London und Frankfurt ging es abwärts. Denn: teurere Energiekosten sind Gift für die europäische Wirtschaft, die von Importen abhängig ist. Folgerichtig wird diskutiert, ob die Europäische Zentralbank (EZB) ihre Zinsen überhaupt senken sollte. [spotify]5MexKnttAOECEDI7E44sYb[/spotify] Auch in den USA sind weitere Zinssenkungen zumindest diskutabel. Und mit Kevin Warsh hat man …Den vollständigen Artikel lesen
