Google will Android-Apps energieeffizienter machen und führt daher eine neue Qualitätsregel ein: Apps, die den Akku übermäßig stark belasten, bekommen jetzt Warnhinweise im Play Store. Ab März 2026 zeigt der Google Play Store für bestimmte Anwendungen Warnhinweise an, wenn sie den Akku stark beanspruchen. Google begründet den Schritt mit einem neuen Battery Technical Quality Enforcement-Programm, das Apps künftig auch auf ihre Energieeffizienz prüft. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n