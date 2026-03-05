BÖRSE HEUTE: US-Aktien fallen - KI-Chip-Regeln, Ölpreise und Geopolitik belasten Märkte (05.03.2026)

Die Börse heute steht unter zunehmendem Druck. Neue geopolitische Spannungen im Nahen Osten, steigende Ölpreise und mögliche strengere US-Exportregeln für KI-Chips belasten die Stimmung an den Finanzmärkten.

Besonders Technologiewerte reagieren sensibel auf die Berichte über geplante US-Regulierungen, die künftig Exportlizenzen für moderne KI-Chips weltweit verlangen könnten. Diese Maßnahme würde Unternehmen wie Nvidia und AMD direkt betreffen und könnte den globalen Ausbau von KI-Infrastruktur verlangsamen.

Parallel sorgt die Eskalation im Nahen Osten für steigende Energiepreise und zusätzliche Unsicherheit für Anleger.

