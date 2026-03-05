EQS-News: Huawei / Schlagwort(e): Sonstiges/Produkteinführung

BARCELONA, Spanien, 5. März 2026 /PRNewswire/ -- Auf dem MWC Barcelona 2026 stellte Huawei die Xinghe AI Full-Scope Security Campus Solution vor, die die Sicherheit von Campusnetzwerken im Zeitalter der KI neu gestalten soll. Huawei kündigte außerdem die erste kommerzielle Version der AirEngine Pre Wi-Fi 8 AP an, die einen weiteren Meilenstein in Bezug auf Zuverlässigkeit, Leistung und mobiles Erlebnis darstellt. Shawn Zhao, President der Campus Network Domain, der Data Communication Product Line von Huawei, sagte: "In der KI-Ära haben sich Campus- oder Unternehmensnetzwerke über die Konnektivität hinaus entwickelt und sind zum sicheren Knotenpunkt geworden, der digitale und physische Welten verbindet. Die Xinghe AI Full-Scope Security Campus Solution von Huawei erfüllt die Anforderungen solcher Infrastrukturen, indem sie Sicherheit für Anlagen, Konnektivität, Räume und Daten bietet." Anlagensicherheit: Die Lösung von Huawei nutzt Clustering-Identifikation, um Endgeräte ohne eigene Verarbeitungskapazität, sogeannnte "Dumb Terminals", automatisch mit einer Genauigkeit von 95 % zu erkennen. Durch die Kombination der Erkennung von Anomalien im Verhalten von Endgeräten mit lokaler Inferenz auf Switches können Anomalien im Verhalten von Endgeräten innerhalb von Sekunden erkannt und proaktiv blockiert werden, um ein Eindringen zu verhindern.





Konnektivitätssicherheit : Die Lösung von Huawei nutzt Wi-Fi Shield, um das Abhören von Daten auf der physikalischen Ebene zu verhindern. Es verwendet außerdem End-to-End-MACsec und Post-Quantum Cryptography (PQC), um die Sicherheit der Datenübertragung langfristig zu gewährleisten, auch wenn das Quantencomputing immer ausgereifter wird.





Räumliche Sicherheit: Die Lösung von Huawei erfasst über einen einzelnen Wireless-Access-Point den Sicherheitsstatus im räumlichen Umfeld eines Campusnetzwerks und erkennt unbefugte Aktivitäten innerhalb von Sekunden.





Datensicherheit: Der iGuard AP von Huawei erkennt präzise illegale Bildgebungsgeräte wie versteckte Kameras, um Geschäftsgeheimnisse und die Privatsphäre an Orten wie Führungskräftebüros und Hotelzimmern zu schützen. Huawei präsentierte auch zahlreiche innovative Produkte für Campusnetzwerke. AirEngine Pre Wi-Fi 8 AP: Dieser Access Point (AP) nutzt Intelligent Coordinated Scheduling and Spatial Reuse (iCSSR) - eine Technologie für die Zusammenarbeit mehrerer APs - zur Reduzierung von Co-Channel-Interferenzen bei gleichzeitiger Verdoppelung der Netzwerkleistung. Die Smart Beamforming (Smart BF)-Technologie erkennt Benutzerbewegungen innerhalb von Millisekunden und sorgt dafür, dass die Geschwindigkeit in Umgebungen mit Terminalmobilität nicht abnimmt. Die ASFN-Technologie (Advanced Same Frequency Network) virtualisiert mehrere APs zu einem einzigen Super-AP und ermöglicht so ein Roaming im gesamten Netzwerk.





CloudEngine Twins Switches: Um Zugriffsausfälle für Single-Uplink-Endpunkte zu verhindern, verwenden die Twins-Switches von Huawei eine Multi-Switching-Matrix-Architektur, die eine Fehlerbehebung innerhalb von Sekunden und nahtlose Upgrades ohne Ausfallzeiten gewährleistet und ein hochleistungsfähiges, äußerst zuverlässiges Netzwerk mit unterbrechungsfreien Diensten bietet. Mit Blick auf die Zukunft wird Huawei weiterhin Innovationen entwickeln, um eine qualitativ hochwertige Grundlage für 10-Gbit/s-Campusnetzwerke zu schaffen und gemeinsam mit Kunden, Partnern und Branchenorganisationen die Branchenintelligenz voranzutreiben.



