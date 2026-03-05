EQS-News: Huawei
BARCELONA, Spanien, 5. März 2026 /PRNewswire/ -- Auf dem MWC Barcelona 2026 stellte Huawei die Xinghe AI Full-Scope Security Campus Solution vor, die die Sicherheit von Campusnetzwerken im Zeitalter der KI neu gestalten soll. Huawei kündigte außerdem die erste kommerzielle Version der AirEngine Pre Wi-Fi 8 AP an, die einen weiteren Meilenstein in Bezug auf Zuverlässigkeit, Leistung und mobiles Erlebnis darstellt.
Shawn Zhao, President der Campus Network Domain, der Data Communication Product Line von Huawei, sagte: "In der KI-Ära haben sich Campus- oder Unternehmensnetzwerke über die Konnektivität hinaus entwickelt und sind zum sicheren Knotenpunkt geworden, der digitale und physische Welten verbindet. Die Xinghe AI Full-Scope Security Campus Solution von Huawei erfüllt die Anforderungen solcher Infrastrukturen, indem sie Sicherheit für Anlagen, Konnektivität, Räume und Daten bietet."
Huawei präsentierte auch zahlreiche innovative Produkte für Campusnetzwerke.
Mit Blick auf die Zukunft wird Huawei weiterhin Innovationen entwickeln, um eine qualitativ hochwertige Grundlage für 10-Gbit/s-Campusnetzwerke zu schaffen und gemeinsam mit Kunden, Partnern und Branchenorganisationen die Branchenintelligenz voranzutreiben.
