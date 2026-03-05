Die Aktien der Merck KGaA haben am Donnerstag deutlich nachgegeben. Zeitweise rutschten die Papiere um bis zu 7,8 Prozent ab und gehörten damit zu den schwächsten Werten im moderat steigenden deutschen Leitindex DAX. Auslöser waren die vorgelegten Geschäftszahlen sowie ein vorsichtiger Ausblick des Darmstädter Pharma- und Chemiekonzerns.Im Tagesverlauf schwankte der Kurs deutlich. Zwischenzeitlich fiel die Aktie um bis zu 2,7 Prozent auf den tiefsten Stand seit Ende Dezember, bevor sich das Minus ...Den vollständigen Artikel lesen ...
