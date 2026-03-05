Volkswagen erreicht mit der Auslieferung von vier Millionen E-Autos einen entscheidenden Meilenstein. Konzernchef Blume spricht von einem rasanten Fortschritt in der Elektromobilität und einem spannenden Blick in die Zukunft. Volkswagen hat einen bedeutenden Meilenstein auf dem Weg zur Elektromobilität erreicht: Der Konzern hat die vier Millionen Marke bei den Auslieferungen von rein elektrischen Fahrzeugen überschritten. Diese Zahl umfasst alle E-Modelle der Volkswagen-Gruppe und unterstreicht den Erfolg des ...Den vollständigen Artikel lesen ...
