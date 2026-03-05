Nach Minderheitsbeteiligung erwirbt The Estée Lauder Companies restliche Anteile an Forest Essentials

Mira Kulkarni wird weiterhin die Marke leiten, deren Hauptsitz in Neu-Delhi verbleibt

The Estée Lauder Companies hat es sich zum Ziel gesetzt, luxuriöse Ayurveda-Produkte weltweit bekannt zu machen

The Estée Lauder Companies Inc. (NYSE: EL) gab heute bekannt, dass es eine Vereinbarung unterzeichnet hat, vorbehaltlich der behördlichen Genehmigungen, die restlichen Anteile an Forest Essentials zu erwerben, der indischen Kosmetikmarke, die auf der Wissenschaft des modernen luxuriösen Ayurveda basiert. Aufbauend auf einer 18-jährigen vertrauensvollen Partnerschaft feiert dieser Meilenstein das langfristige Engagement von The Estée Lauder Companies, diese außergewöhnliche indische Marke zu pflegen und weiterzuentwickeln und ihre Reichweite bei den Verbrauchern weltweit auszubauen. Die heutige Ankündigung spiegelt das starke Vertrauen des Unternehmens in die hohe Markenwertigkeit, die vertikal integrierten Fähigkeiten und die Nachhaltigkeitsphilosophie von Forest Essentials wider. Die Transaktion wird voraussichtlich in der zweiten Hälfte des Kalenderjahres 2026 abgeschlossen sein und folgt auf die Minderheitsbeteiligung von The Estée Lauder Companies an Forest Essentials, die ursprünglich 2008 eingegangen und 2020 auf 49 erhöht wurde.

Forest Essentials wurde im Jahr 2000 von der visionären Unternehmerin Mira Kulkarni gegründet und verkörpert die Seele und Kunstfertigkeit indischer Schönheit. Die Marke hat modernes luxuriöses Ayurveda für die heutige Welt neu definiert und traditionsreiche Schönheitsrituale in exquisit gefertigte Formulierungen, ein immersives Einkaufserlebnis mit fast 200 eigenständigen Geschäften und sinnliche Genüsse verwandelt, die auf Reinheit und Handwerkskunst basieren. Das kompromisslose Bekenntnis zur Authentizität hat bei den Verbrauchern großen Anklang gefunden und die Marke als führende Marke im Bereich der hochwertigen Hautpflege in Indien etabliert1. Die Marke, für die ein zweistelliges Umsatzwachstum prognostiziert wird, wird in Kombination mit dem bestehenden Markenportfolio von The Estée Lauder Companies Indien zum größten Wachstumsmarkt des Unternehmens machen. Mit dieser Übernahme ist The Estée Lauder Companies gut positioniert, um in einem der dynamischsten Schönheitsmärkte der Welt Marktanteile im Bereich der Prestige-Kosmetik zu gewinnen.

Unter der weiteren Leitung von Frau Kulkarni und ihrem Sohn, dem Geschäftsführer Samrath Bedi, wird Forest Essentials seinen Hauptsitz in Neu-Delhi behalten. Die Marke wird ihr vollständig integriertes operatives Ökosystem in Indien beibehalten, das sich über Forschung und Entwicklung auf Basis von Ayurveda, verantwortungsbewusste und lokale Beschaffung von Pflanzenstoffen sowie die eigene Produktion erstreckt. Dieses indische End-to-End-Modell wird es der Marke weiterhin ermöglichen, mit Integrität innovativ zu sein, außergewöhnliche Qualität zu gewährleisten, ihre Umweltbelastung zu reduzieren und das Vertrauen der Verbraucher nachhaltig zu stärken.

Durch diese Partnerschaft mit The Estée Lauder Companies wird Forest Essentials globale Markenaufbaukapazitäten, ein prestigeträchtiges Vertriebsnetz und operative Expertise nutzen, um langfristiges, nachhaltiges Wachstum zu fördern und gleichzeitig die unverwechselbare luxuriöse ayurvedische DNA und das indische Erbe der Marke zu bewahren. Die Zusammenarbeit ist eine strategische Investition in die Zukunft von Forest Essentials und schafft eine skalierbare Plattform, die die Reichweite der Verbraucher erweitert und modernes luxuriöses Ayurveda einem neuen Publikum auf der ganzen Welt zugänglich macht.

Stéphane de La Faverie, Präsident und Chief Executive Officer von The Estée Lauder Companies, sagte: "Der heutige Tag markiert einen bedeutenden neuen Abschnitt in einer Partnerschaft, die in den letzten 18 Jahren auf der Grundlage gegenseitigen Vertrauens und Respekts aufgebaut wurde. Forest Essentials ist eine außergewöhnliche Marke, die in Indien sehr beliebt ist und von ihrer Gründerin Mira Kulkarni ins Leben gerufen und gepflegt wurde. Der Unternehmergeist ist das Herzstück von The Estée Lauder Companies, und wir schätzen die Vision und Beharrlichkeit, die erforderlich sind, um eine Marke dieses Kalibers aufzubauen, zutiefst. Wir fühlen uns geehrt, unsere Partnerschaft mit Mira zu stärken, die wie Estée Lauder die Prestige-Beauty-Branche durch eine klare Vision von Authentizität und Zielstrebigkeit vorangebracht hat.

"Diese nächste Phase der Partnerschaft spiegelt unser langfristiges Engagement in Indien wider einem unserer größten und bedeutendsten Wachstumsmärkte sowie unsere Überzeugung von der globalen Resonanz dieser bemerkenswerten Marke. Gemeinsam haben wir ein klares Ziel: die Führungsposition der Marke im Heimatmarkt weiter zu stärken und sie gleichzeitig sorgfältig einem globalen Publikum vorzustellen. Wir sind entschlossen, diese Reichweite zu vergrößern, ohne die Integrität, Handwerkskunst und kulturelle Seele von Forest Essentials zu beeinträchtigen, und freuen uns darauf, Mira und ihren Sohn Sam in der spannenden Zukunft der Marke zu unterstützen."

Mira Kulkarni, Gründerin und Geschäftsführerin von Forest Essentials, sagte: "In den letzten 25 Jahren haben wir diese Marke mit einem kompromisslosen Bekenntnis zur Authentizität, Handwerkskunst und Weisheit unseres Erbes aufgebaut. Für mich hat sich The Estée Lauder Companies immer durch ihren tiefen Respekt für die Vision eines Gründers ausgezeichnet; sie verstehen es, die Seele einer Marke zu bewahren und gleichzeitig das für die Expansion erforderliche globale Know-how bereitzustellen.

"Unsere gemeinsame Mission war es schon immer, Luxury Ayurveda als weltweit anerkannten Pfeiler der modernen Schönheit zu etablieren. Ayurveda ist keine Folklore, sondern ein ausgeklügeltes System aus Wissenschaft, Ritualen und ganzheitlichem Wohlbefinden. Durch die Kombination unseres Erbes mit der operativen Stärke von The Estée Lauder Companies haben wir die Möglichkeit, diese Weisheit einem globalen Publikum zugänglich zu machen präsentiert mit derselben Integrität, Eleganz und denselben kompromisslosen Standards, die Forest Essentials heute auszeichnen. In dieser nächsten Phase geht es um Kontinuität und Wachstum. Wir führen die Marke weiterhin von Indien aus, stärken unsere operative Exzellenz und unser Engagement für unsere indischen Verbraucher und expandieren gleichzeitig umsichtig auf internationaler Ebene."

Seit mehr als zwei Jahrzehnten spielt The Estée Lauder Companies eine bedeutende Rolle in der prestigeträchtigen Schönheitslandschaft Indiens und bedient mit 14 Marken aus den Bereichen Hautpflege, Make-up, Düfte und Haarpflege Verbraucher im ganzen Land. Diese wegweisende Akquisition unterstreicht das langfristige Engagement des Unternehmens für den wachstumsstarken Markt der Prestige-Kosmetik und spiegelt seine Gründer-First-Strategie wider, die sich für unverwechselbare, kulturell verwurzelte Marken mit globaler Resonanz einsetzt. Diese Strategie spiegelt sich auch in der Initiative BEAUTY&YOU India des Unternehmens wider, die die nächste Generation von auf Indien fokussierten Beauty-Unternehmern entdeckt, fördert und unterstützt.

Das Unternehmen hat auch sozialen Investitionen in diesem Markt Priorität eingeräumt und mehr als 14 Millionen US-Dollar für die Stärkung von Gesundheit, Bildung, Führungsqualitäten und Lebenskompetenzen durch Partnerschaften mit lokalen NGOs bereitgestellt. Zusammen verstärken diese strategischen und sozialen Investitionen das langfristige Engagement von The Estée Lauder Companies in Indien, stärken die Führungsposition des Unternehmens in einem der dynamischsten Schönheitsmärkte der Welt und bringen indische Innovationen einem globalen Publikum näher.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung, einschließlich der zitierten Äußerungen und der Aussagen zum Abschluss der Transaktionen und zu den Vorteilen und anderen Erwartungen für Forest Essentials, beinhalten Risiken und Unsicherheiten. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse von diesen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, gehören die aktuellen wirtschaftlichen und sonstigen Bedingungen, einschließlich der Volatilität auf dem globalen Markt, Maßnahmen von Einzelhändlern, Lieferanten und Verbrauchern, Wettbewerb, den Übergang und den anhaltenden Erfolg der Zusammenarbeit zwischen den Parteien, in den verschiedenen Transaktionsvereinbarungen festgelegte Eventualitäten, die Fähigkeit zur Umsetzung der vorausschauenden Geschäftspläne sowie die Risikofaktoren, die im Jahresbericht von ELC auf Formular 10-K für das am 30. Juni 2025 endende Geschäftsjahr beschrieben sind.

Über The Estée Lauder Companies Inc.

The Estée Lauder Companies Inc. ist einer der weltweit führenden Hersteller, Vermarkter und Verkäufer von hochwertigen Hautpflege-, Make-up-, Duft- und Haarpflegeprodukten und weltweit für Luxus- und Prestigemarken zuständig. Die Produkte des Unternehmens werden in rund 150 Ländern und Gebieten unter Markennamen wie Estée Lauder, Aramis, Clinique, Lab Series, Origins, M·A·C, La Mer, Bobbi Brown Cosmetics, Aveda, Jo Malone London, Bumble and bumble, Darphin Paris, TOM FORD, Smashbox, AERIN Beauty, Le Labo, Editions de Parfums Frédéric Malle, GLAMGLOW, KILIAN PARIS, Too Faced, Dr.Jart+, die DECIEM-Markenfamilie, darunter The Ordinary und NIOD, sowie BALMAIN Beauty, verkauft.

1 Quelle: Euromonitor International Limited 2024 Alle Rechte vorbehalten

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

