Die geopolitischen Spannungen im Nahen Osten haben die Wall Street am Donnerstag wieder fest im Griff gehabt. Nachdem sich die Märkte am Vortag noch kurz stabilisieren konnten, setzten die US-Indizes ihre Verluste deutlich fort. Auslöser war vor allem der erneute Sprung der Ölpreise.Die US-Ölsorte WTI kletterte zeitweise über die Marke von 80 Dollar je Barrel und erreichte damit den höchsten Stand seit Januar 2025. Hintergrund sind neue Eskalationsmeldungen aus dem Konflikt mit dem Iran, nachdem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
