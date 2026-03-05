München (ots) -Die "Goldenen Bullen" sind vergeben. Die Redaktionen von BÖRSE ONLINE, €uro und €uro am Sonntag, die zur Börsenmedien AG gehören - dem führenden Verlagshaus für Qualitätsjournalismus im Bereich Finanzinformationen -, haben gemeinsam mit namhaften Experten die herausragendsten Unternehmen, Fondsmanager und Finanzdienstleister des Jahres 2026 gekürt. Die Preisverleihung fand am 5. März im exklusiven Rahmen in München statt und gilt als Qualitätskompass der Finanzbranche.Die "Goldenen Bullen" haben seit mehr als drei Jahrzehnten einen hohen Stellenwert in der deutschen Finanzwelt und gehören zu den prestigeträchtigsten Auszeichnungen der Branche. In einem Markt, in dem Privatanleger Orientierung, Transparenz und belastbare Qualitätssignale benötigen, setzen die Awards einen klaren Maßstab für Exzellenz und bieten ebendiese Orientierung.Als führendes Medienhaus für Finanzinhalte im deutschsprachigen Raum will die Börsenmedien AG mit dieser Auszeichnung auch besondere Leistungen sichtbar machen - von unternehmerischer Spitzenführung über Fonds- und ETF-Kompetenz bis hin zu Innovationen in den Bereichen Brokerage, Vermögensverwaltung, Krypto, Vorsorge und Gesundheit.Vergeben werden die "Goldenen Bullen" in 16 Kategorien an die herausragendsten Finanzdienstleister, Fondsmanager und Persönlichkeiten der Branche. Die Preisträger werden von der Fachredaktion der Finanzmagazine BÖRSE ONLINE, €uro und €uro am Sonntag in Zusammenarbeit mit einem Kreis ausgewiesener Branchenexperten bestimmt.Die diesjährigen Sieger wurden nun am 5. März 2026 im Rahmen einer exklusiven Abendgala in München feierlich im kleinen Kreis geehrt. Als besonderes Highlight konnte die Börsenmedien AG in diesem Jahr den bekannten Welt-Journalisten, Podcaster und Finanzexperten Holger Zschäpitz als Moderator gewinnen.In der Kategorie "Unternehmer des Jahres" wurde Stefan Klebert ausgezeichnet. Der seit 2019 amtierende CEO der GEA Group hat das Unternehmen mit Weitblick, Mut und Führungsstärke aus einer tiefen Krise geführt und im Herbst 2025 per Fast Entry in den DAX gebracht. Für diese Leistung wurde er von den Lesern von BÖRSE ONLINE, €uro und €uro am Sonntag sowie einer Jury der Börsenmedien AG ausgezeichnet.Mit seinem klaren Fokus auf Risikomanagement konnte Kay-Peter Tönnes, Gründer und Geschäftsführer der Antecedo Asset Management GmbH, die Jury überzeugen und sich die Auszeichnung als "Fondsmanager des Jahres" sichern. Er stabilisiert Aktienportfolios in volatilen Märkten mit klarem Fokus auf Risikomanagement und optionsbasierten Strategien und erreicht so ein überzeugendes Verhältnis von Rendite zu Risiko.Zur "Fondsgesellschaft des Jahres" wurde bereits zum vierten Mal Union Investment gekürt. Besonders punkten konnte die Fondsgesellschaft der Volks- und Raiffeisenbanken mit ihrer ausgesprochenen Expertise im Multi-Asset-Bereich. Zugleich markiert die Auszeichnung einen würdigen Abschied für Hans Joachim Reinke, der seit 2010 an der Spitze des Hauses steht und sich nun in den Ruhestand verabschiedet.Mit einer durchschnittlichen FondsNote von 2,08 setzte sich die MEAG MUNICH ERGO AssetManagement GmbH mit Alexander Röhrs, CIO Public Markets, als "Fondsspezialist des Jahres" gegen die Konkurrenz durch. In die Wertung flossen 12 Investments ein, darunter die mit der FondsNote 1 eingestuften Produkte MEAG ProInvest und MEAG EuroBalance, die dank einer konsistenten Anlagephilosophie dieses hervorragende Ergebnis erzielen konnten.Seit über drei Jahrzehnten zählt Eckhard Sauren zu den Größen der deutschen Fondsszene. Sein Sauren Ruhestandsfonds ist die "Fondsinnovation des Jahres" und orientiert sich speziell an den Bedürfnissen von Menschen, die sich im Ruhestand oder kurz davor befinden. Der Fokus liegt auf planbaren, stabilen Erträgen statt auf dem langfristigen Vermögensaufbau.Bereits vor zwei Jahren konnte das Team von J.P. Morgan Asset Management um Travis Spence, Global Head of ETFs, die Redaktion überzeugen und sich den Award "ETF-Haus des Jahres" sichern. Nun wiederholt der weltweite Marktführer bei aktiven ETFs diesen Erfolg. Mit 40 aktiven ETFs und einem Investmentvolumen von 43,2 Milliarden US-Dollar zeichnet der Asset Manager für rund 46 Prozent des Gesamtmarkts verantwortlich.In der Kategorie "Zertifikatehaus des Jahres" konnte sich Morgan Stanley bereits zum zweiten Mal gegen die Konkurrenz durchsetzen. Mit Produkten auf mehr als 2.400 Basiswerte bietet Morgan Stanley die mit Abstand breiteste Auswahl in den Anlageklassen Aktien, Indizes, Rohstoffe, Edelmetalle sowie Zinsen, Währungen und Kryptowährungen im deutschen Markt. Das Frankfurter Team von Executive Direktor Nicolai Tietze kann damit auf die volle Stärke der globalen Branchenabdeckung zurückgreifen und verbindet diese Stärke mit einem Fokus auf Kundenorientierung.Kryptowährungen erfreuen sich in den vergangenen Jahren einer stetig wachsenden Beliebtheit. Ein Vorreiter dieser Entwicklung ist Dr. Ulli Spankowski mit seiner 2019 gegründeten Krypto-Tradingplattform BISON. Als Teil der Boerse Stuttgart Group verzeichnet sie mittlerweile das größte Digital- und Kryptogeschäft aller europäischen Börsengruppen und bietet einen besonders geschützten, einfachen und fortlaufend optimierten Zugang zu Kryptowährungen für Privatanleger. Das überzeugte auch die Jury und so kann sich BISON über den in diesem Jahr erstmals verliehenen Award als "Krypto-Anbieter des Jahres" freuen."Online-Broker des Jahres" ist 2026 flatexDEGIRO SE. Entschieden wurde das Rennen um den diesjährigen Titel durch eine Sonderauswertung aller 2025 in BÖRSE ONLINE und €uro am Sonntag erschienenen Online-Broker-Tests. Dabei konnte das Team um CEO Oliver Behrens und Head of flatex Tobias Spreiter mit Kundenorientierung, einer riesigen Auswahl an Wertpapieren und starken Marktzugängen punkten und sich gegen die Konkurrenz durchsetzen.Die VZ VermögensZentrum Bank AG konnte ihre Erfolgsgeschichte fortsetzen und wurde bereits zum vierten Mal in Folge als "Vermögensverwaltung des Jahres" ausgezeichnet. Mit ihrem ganzheitlichen Ansatz und der produktunabhängigen Beratung überzeugen CEO Michael Huber und Vorstand Christian Lange nicht nur ihre stetig wachsende Zahl an Kunden, sondern auch die Jury der "Goldenen Bullen".Mit punktgenauen makroökonomischen Analysen und einem Fokus auf reale Werte erzielte Daniel Zindstein von der Zindstein Vermögensverwaltung GmbH im vergangenen Jahr 2025 eine Performance von 36,5 Prozent. Die systematische Verknüpfung von Liquidität, Bewertungen und Risiken beschert ihm nicht nur konstanten Erfolg, sondern nun auch bereits zum vierten Mal in den letzten 10 Jahren den Titel als "Vermögensverwalter des Jahres".Einen echten Hattrick schaffte die quirion AG. Zum dritten Mal in Folge wurde das Unternehmen unter Martin Daut als "Robo-Advisor des Jahres" ausgezeichnet. Die Berliner brillieren sowohl bei Performance und Kosten als auch bei der Nutzerfreundlichkeit. Zudem wird der Finanz-IQ stetig durch die hauseigene KI optimiert.Der neue "Finanzberater des Jahres" heißt Rico Bialy und stammt aus Brandenburg. Der selbstständige Investmentberater erzielte beim €uro-Wettbewerb die höchste Punktzahl in der Depot- und Wissenswertung. Damit war ihm die diesjährige Auszeichnung mit dem "Goldenen Bullen" nicht mehr zu nehmen.Der Titel "Versicherungsinnovation des Jahres" geht 2026 an die Kooperation zwischen der BreachBunny GmbH und der Allianz Versicherungs-AG. Die speziell für junge Kunden konzipierte Digitalversicherung ermöglicht es, sich gegen Verletzungen der persönlichen Onlinesphäre abzusichern. Michael Töpler, Marketingdirektor der Allianz, und das BreachBunny-Team um Felix Schütz und Maxine Adams erschließen damit ein bislang noch oft unterschätztes Marktsegment.Mit einer vollständig überarbeiteten und verbesserten Version ihrer Grundfähigkeitsversicherung konnten sich Gert Wagner und Stefan Holzer von der Swiss Life Lebensversicherung SE den Titel "Vorsorgeprodukt des Jahres" sichern. Der sogenannte Vitalschutz leistet dabei im Gegensatz zur allseits bekannten Berufsunfähigkeitsversicherung bereits beim Verlust einzelner, essenzieller Fähigkeiten, egal ob physischer oder psychischer Art.Krankenkassenstehen zunehmend vor der Herausforderung, die begrenzten Ressourcen möglichst zielgerichtet einzusetzen. Die Mobil Krankenkasse hat hier in Zusammenarbeit mit der Docyet GmbH eine innovative Lösung gefunden und stellt Versicherten mit mentalen Problemen einen webbasierten Versorgungslotsen zur Verfügung. Dafür hat die Jury dem Team um Mario Heise und Tanja Euhus den Titel "Krankenkassen-Innovation des Jahres" verliehen.Weitere Informationen zur Preisverleihung und den Preisträgern sowie Bildmaterial stehen ab Freitag, 6. März 2026, um ca. 11:00 Uhr zur Verfügung unter: www.goldener-bulle.deÜber die Börsenmedien AG:Die Börsenmedien AG zählt zu den erfolgreichsten Wirtschaftsverlagen Deutschlands. Mit drei Wochen- und einem Monatstitel - DER AKTIONÄR, BÖRSE ONLINE, €uro am Sonntag und €uro - bietet das Medienhaus das größte Verlagsangebot für Privatanleger in Deutschland. Über die Börsenmedien AG:Die Börsenmedien AG zählt zu den erfolgreichsten Wirtschaftsverlagen Deutschlands. Mit drei Wochen- und einem Monatstitel - DER AKTIONÄR, BÖRSE ONLINE, €uro am Sonntag und €uro - bietet das Medienhaus das größte Verlagsangebot für Privatanleger in Deutschland. Zahlreiche Fachdienste und mehrere Digitalplattformen, darunter DER AKTIONÄR TV, die 2018 übernommene Website Finanztreff.de sowie deraktionaer.de und boerse-online.de bescheren dem Medienhaus auch in der digitalen Welt einen Spitzenplatz.Über 100 Finanzredakteure sowie mehr als 250 Mitarbeiter an den Standorten Kulmbach, München, Frankfurt am Main und Berlin arbeiten täglich daran, Privatanlegern Informationen mit Nutzwert zur Verfügung zu stellen.