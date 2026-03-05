DJ NACHBÖRSE/XDAX praktisch unverändert bei 23.817 Punkte
DOW JONES--Der DAX zeigte sich nachbörslich praktisch unverändert zum XETRA-Schluss. Kursrelevante Unternehmensnachrichten gab es keine.
=== XDAX* DAX Veränderung 22.21 Uhr 17.30 Uhr 23.817 23.816 unverändert ===
*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.
March 05, 2026 16:24 ET (21:24 GMT)
