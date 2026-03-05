Plattform der nächsten Generation erweitert LIMS um agentenbasierte KI sowie cloud-native Automatisierung, steigert die Effizienz, reduziert Fehler und liefert tiefere Dateneinblicke -

- Erfahren Sie mehr von der LabVantage-Unternehmensleitung auf der Pittcon 2026 -

LabVantage Solutions, Inc., ein globaler Anbieter von Laborinformatiklösungen und -diensten, gab heute die Einführung von LabVantage CORTEX bekannt, einer Plattform der nächsten Generation für künstliche Intelligenz (KI), Analytik sowie Automatisierung. Die Einführung markiert eine strategische Weiterentwicklung des Laborinformatik-Portfolios des Unternehmens und integriert fortgeschrittene KI sowie intelligentere Automatisierung direkt in den Kern von LabVantage LIMS, damit Labore präziser, effizienter und sicherer arbeiten.

LabVantage CORTEX wurde entwickelt, um die wachsende Nachfrage nach intelligenten, automatisierten Laborumgebungen in zahlreichen Branchen zu unterstützen, darunter Pharma und Biotechnologie, Lebensmittel und Getränke, Öl und Gas, Forensik sowie weitere. LabVantage CORTEX bietet ein kundenorientiertes Ökosystem aus KI-Analytik und Automatisierung, das Laboren hilft, die Effizienz zu steigern, Fehler zu reduzieren und Daten besser auszuwerten, um F&E zu beschleunigen. Dieser Wandel kommt zur rechten Zeit, denn eine aktuelle Umfrage ergab, dass mehr als 75 der Labore planen, innerhalb der nächsten zwei Jahre KI- und Technologien für maschinelles Lernen einzuführen. LabVantage CORTEX ergänzt und erweitert die Funktionen von LabVantage LIMS und schafft so anpassungsfähigere, sich selbst optimierende Laborumgebungen.

"LabVantage CORTEX ist mehr als nur ein Upgrade. Es ist eine grundlegende Neuausrichtung, wie Labore mit ihren Daten und Prozessen arbeiten", sagte Gary Stimson, Chefarchitekt und Leiter der KI-Technologien bei LabVantage Solutions. "LabVantage CORTEX bringt unsere Kunden an die Spitze der Laborinnovation und unterstützt autonome Workflows, vorausschauende Qualitätskontrolle sowie die nahtlose Einhaltung regulatorischer Anforderungen."

Eine Plattform für moderne Laborautomatisierung

Im Kern verbindet LabVantage CORTEX KI-getriebene Innovation mit einer stabilen LIMS-Umgebung. LabVantage CORTEX ist eine mandantenfähige, cloud-native Plattform, auf der autonome KI-Agenten komplexe Laboraufgaben innerhalb des Kern-LIMS koordinieren können. So können Labore schnelle Fortschritte in der KI nutzen, ohne Ausfallzeiten oder das Risiko einer vollständigen Systemaktualisierung.

Durch Nutzung dieser cloud-nativen Grundlage bietet LabVantage bestehenden Kunden einen nahtlosen, risikoarmen Migrationspfad. Als cloud-native Plattform, die als Software as a Service (SaaS) konzipiert ist, lässt sich LabVantage CORTEX nahtlos mit Geräten aus dem Internet der Dinge (IoT) sowie Technologien für digitale Zwillinge integrieren, um Echtzeit-Umweltüberwachung, vorausschauende Wartung sowie proaktives Labormanagement zu unterstützen. Zusammen ermöglichen diese Funktionen Laboren, flexibel und skalierbar zu bleiben und sich auf künftige Anforderungen vorzubereiten.

Mikael Hagstroem, Geschäftsführer von LabVantage Solutions, bezeichnete LabVantage CORTEX als Beleg für die Vision des Unternehmens eines autonomen Labor-Ökosystems, in dem agentenbasierte KI Forschern hilft, sich auf Entdeckungen statt auf Routineaufgaben zu konzentrieren. Er ergänzte: "LabVantage wird LabVantage CORTEX kontinuierlich weiterentwickeln, mit semantischen Funktionen, zusätzlichen agentenbasierten KI-Funktionen sowie nahtloser Integration neuer Technologien. Unser Ziel ist, Kunden zu unterstützen, Entdeckungen zu beschleunigen und schneller auf den Markt zu bringen, während wir wissenschaftlichen Fortschritt sowie betriebliche Effizienz fördern."

Intelligente Funktionen mit messbarer Wirkung

LabVantage CORTEX führt eine Reihe KI-gestützter Funktionen ein, die darauf ausgelegt sind, wiederkehrende betriebliche Herausforderungen zu lösen, darunter:

Arbeitsblattunterstützung , um Dateneingabe sowie Analyse zu erleichtern;

, um Dateneingabe sowie Analyse zu erleichtern; Unterstützung beim Probenmanagement , um sich wiederholende Vorgänge zu vereinfachen und Ressourcen zu optimieren;

, um sich wiederholende Vorgänge zu vereinfachen und Ressourcen zu optimieren; Unterstützung bei Stabilitätsstudien , um Produkttrends zu überwachen und Protokolle zu erstellen;

, um Produkttrends zu überwachen und Protokolle zu erstellen; Prozessvereinfachung , um Laborpersonal zu entlasten sowie

, um Laborpersonal zu entlasten sowie Automatisiertes Compliancemonitoring gemäß FDA-, EMA- und ISO-Standards.

Diese Funktionen sollen den manuellen Aufwand reduzieren, Fehler minimieren, Arbeitsabläufe straffen sowie verwertbare Erkenntnisse über den gesamten Laborlebenszyklus liefern.

Weitere Informationen dazu, wie LabVantage CORTEX Ihre Laborabläufe optimieren kann, finden Sie auf www.labvantage.com oder treffen Sie Führungskräfte von LabVantage auf der Pittcon 2026 (7. bis 11. März) in San Antonio, Texas (Henry B. González Convention Center, Stand Nr. 2837).

Über LabVantage Solutions

Als anerkannter Marktführer für unternehmensweite Laborsoftwarelösungen setzt sich LabVantage Solutions dafür ein, die Ergebnisse für Kunden zu verbessern, indem das Unternehmen Daten in Wissen verwandelt. Die hochgradig konfigurierbare, zu 100 browserbasierte Plattform umfasst LIMS, ELN, LES, SDMS sowie fortschrittliche Analytik und unterstützt einen nahtlosen Einsatz in jeder Umgebung. Mit mehr als 1.500 Kunden in den Biowissenschaften, der Pharmaindustrie, im Biobanking, in den Bereichen Lebensmittel und Getränke, Forensik sowie weiteren Segmenten fördert LabVantage Solutions Innovationen, trägt dazu bei, die Produktqualität zu verbessern, und stellt die Einhaltung branchenspezifischer Vorschriften sicher. Mit Hauptsitz in Somerset, New Jersey, sowie Niederlassungen weltweit treibt LabVantage Solutions die digitale Transformation von Laboren seit mehr als 40 Jahren voran. Weitere Informationen finden Sie auf labvantage.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

