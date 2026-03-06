EQS-News: Beef.com / Schlagwort(e): Sonstiges

Beef.com startet einen Infrastrukturplan zum Aufbau des digitalen Rückgrats einer Lebensmittelwirtschaft, die sich an den Bedürfnissen der Viehzüchter orientiert



CANYON, Texas, 6. März 2026 /PRNewswire/ -- Beef.com, die kategorieprägende globale Domain, die von Texas Slim erworben wurde, gab heute bekannt, dass das Unternehmen die erste dedizierte digitale Infrastruktur für die globale Rindfleischindustrie aufbaut. Ziel ist es, Viehzüchter erstmals in großem Maßstab direkt an Preisbildung, Zahlungsabwicklung und Markt-Settlement anzubinden. Die vollständige interaktive Multichannel-Pressemitteilung finden Sie hier: https://www.multivu.com/beef-com/9385451-en-beef-com-launches-digital-network-for-global-beef-industry Hier geht es nicht um den Start einer E-Commerce-Plattform. Es geht um den Aufbau einer Infrastruktur. Amerikanische Viehzüchter arbeiten in einem System, das gegen sie aufgebaut wurde - undurchsichtige Preisgestaltung, langsame Zahlungen und Zwischenhändler, die bei jedem Schritt ihre Gewinnspanne abschöpfen. Beef.com wird aufgebaut, um diese Struktur zu verändern, nicht um sie zu umgehen. Die Plattform soll etwas leisten, was es in der Rindfleischindustrie bisher nicht gab: eine einzige, transparente Ebene, auf der Produkte bewegt, Preise überprüft und Viehzüchter schneller bezahlt werden, gestützt auf reale Vermögenswerte. Beef.com spricht derzeit institutionelle Investoren, Infrastrukturinvestoren, Fintech-Partner sowie Akteure aus der Agrarwirtschaft an, um sie für die Beteiligung an der Umsetzung von Phase I zu gewinnen. Plattform-Architektur Die Architektur von Beef.com ist wie folgt aufgebaut: Ein Echtzeit-Rindfleischindex für eine transparente Preisfindung

Ein Rancher-Direct-Routing-System zur Verringerung von Engpässen bei Zwischenhändlern

Eine digital gesicherte Abwicklungsebene, die die Zahlungszyklen komprimiert

Eine strategische Rindfleischreserve zur Abfederung von Versorgungsengpässen

Ein digitales Herkunftssystem zur Überprüfung von Ursprungs- und Produktionsdaten Bei entsprechender Skalierung fungiert die Plattform als Infrastruktur auf Börsenniveau und unterstützt Routing, Liquiditätsmanagement sowie die Koordination von Reserven. Marktstruktur und Abrechnung Der Beef Index schafft eine überprüfte, qualitätsorientierte Preisbildung, bei der das Kapital direkt an die Erzeuger fließt und somit die Intransparenz beseitigt wird, die die Agrarmärkte seit Generationen bestimmt. Der Abwicklungsrahmen modernisiert das landwirtschaftliche Clearing, indem er Verzögerungen verringert, Reibungsverluste zwischen den Vertragspartnern einschränkt und die Stabilität des Betriebskapitals für die Viehzüchter verbessert. Die strategische Rindfleischreserve bietet eine strukturierte Bestandskoordinierung, um das Angebot in Zeiten angespannter Märkte zu stabilisieren. Kapitalbildung: Phase I - Infrastrukturerhöhung Beef.com hat Gespräche über eine Phase-I-Infrastrukturbesicherung mit einem Volumen von 25 Millionen US-Dollar aufgenommen, um die Einführung seiner Routing- und Abrechnungsarchitektur zu finanzieren. Das Kapital der Phase I dient der Unterstützung von: Entwicklung der Exchange-Architektur

Routing-Integration für die direkte Anbindung von Viehzüchtern

Angleichung an Rechtsvorschriften und Compliance

Institutionelle Pilotprojekte

Operatives Onboarding und Skalierbarkeit Dabei handelt es sich um Infrastrukturkapital, das auf eine messbare Verbesserung des Transaktionsflusses innerhalb bestimmter regionaler Korridore des US-Rindfleischmarktes ausgerichtet ist. Nach der Validierung und einer breiteren Akzeptanz sollen die nachfolgenden Phasen das Routing landesweit ausweiten und eine breitere Liquiditätsbeteiligung integrieren. Qualifizierte institutionelle Investoren und akkreditierte strategische Partner sind eingeladen, Private-Placement-Unterlagen anzufordern sowie Executive Briefings zur Beteiligung an Phase I zu vereinbaren. Marktpositionierung Beef.com verfügt über die maßgebliche globale Domain in einer Branche mit einem Umsatz von über 500 Milliarden US-Dollar und wird als grundlegende Koordinierungsschicht für Preisgestaltung, Routing, Abrechnung und Reserveinfrastruktur entwickelt. Beef.com wird wie eine Börseninfrastruktur bewertet und aufgebaut - vergleichbar mit Clearing-Plattformen im Finanzbereich - und nicht wie eine Lebensmittelmarke für Verbraucherinnen und Verbraucher. Dies stellt eine Basisinfrastruktur für einen der wichtigsten Industriezweige der Welt dar. Executive Statement "Es geht hier nicht um den Launch einer Website", sagte Texas Slim. "Es geht darum, die Art und Weise, wie Produkte und Kapital durch die Rindfleischwirtschaft fließen, neu zu gestalten. Verlässliche Transaktionswege und eine effiziente Abwicklung stärken die Basis." Informationen zu Beef.com Beef.com wird als digitale Infrastruktur für die globale Rindfleischindustrie entwickelt mit dem Ziel, verifizierte Transaktionswege, transparente Preisgestaltung und modernisierte Abrechnungssysteme zu schaffen. Es ist keine Einzelhandelsplattform. Es geht um den Aufbau einer Infrastruktur. Anfragen von Investoren und potenziellen Partnern TexasSlim@Beef.com Ruffshot@Beef.com Medienkontakt: FM@OmniWorldMedia.com



