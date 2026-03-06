In der Welt der Batterie-Startups ist der Weg von der vielversprechenden Laborformel zum ausgelieferten Produkt gespickt mit Fallstricken. Technologieversprechen verpuffen, Produktionshochläufe stocken, Kunden springen ab. Es ist ein Geschäft des Vertrauensverlusts. Umso bemerkenswerter ist die Entwicklung, die ein kanadisches Unternehmen mit Sitz in Toronto in den letzten Monaten hingelegt hat. NEO Battery Materials scheint die übliche Fehlerliste systematisch abzuarbeiten und verwandelt dabei Schritt für Schritt ihre Forschungsergebnisse in greifbare Substanz. Wer die jüngsten Meldungen verfolgt, erkennt, dass das Management einen klaren Plan verfolgt und dabei das Risiko für Aktionäre minimiert.Den vollständigen Artikel lesen ...
