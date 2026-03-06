© Foto: GEORG HOCHMUTH - www.picturedesk.comDie Aktie des kanadischen Goldförderers hat bereits eine spektakuläre Rally hingelegt: +120 % im Jahr 2024, +190 % 2025 und 2026 schon rund +30 %. Die Kursrakete aus Kanada ist aber noch lange nicht am Ziel angekommen!Der kanadische Goldproduzent Iamgold gehört zu den etablierten mittelgroßen Goldförderern Nordamerikas. Das Unternehmen betreibt Minen in Kanada und Westafrika und setzt stark auf Wachstum durch neue Projekte und Exploration. Die wichtigste Mine ist Essakane im westafrikanischen Burkina Faso, die fast die Hälfte der Produktion liefert. In Kanada betreibt Iamgold unter anderem die Côté-Gold-Mine in der Provinz Ontario sowie die Westwood-Mine in Québec. Mit dem Bergbaukomplex …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE