Freitag, 06.03.2026
"Unbegrenzte Munition?" - Ohne diesen kritischen Rohstoff bleibt es wohl nur ein Versprechen
Dow Jones News
06.03.2026 06:27 Uhr
TAGESVORSCHAU/Freitag, 6. März

DJ TAGESVORSCHAU/Freitag, 6. März 

=== 
*** 07:00 DE/Deutsche Lufthansa AG, Jahresergebnis und Geschäftsbericht 
     (10:00 BI-PK; 13:00 Analystenkonferenz) 
*** 11:00 EU/BIP (3. Veröffentlichung) 4Q 
     Eurozone 
     PROGNOSE:   +0,3% gg Vq/+1,3% gg Vj 
     2. Veröff.:  +0,3% gg Vq/+1,3% gg Vj 
     3. Quartal:  +0,3% gg Vq/+1,4% gg Vj 
*** 11:00 IT/EZB-Präsidentin Lagarde, Vorlesung am Politecnico di Milano für 
     Studenten von Renzo Piano 
*** 14:30 US/Arbeitsmarktdaten Februar 
     Beschäftigung ex Agrar 
     PROGNOSE: +50.000 gg Vm 
     zuvor:  +130.000 gg Vm 
     Arbeitslosenquote 
     PROGNOSE:   4,3% 
     zuvor:    4,3% 
     durchschnittliche Stundenlöhne 
     PROGNOSE:  +0,3% gg Vm/+3,7% gg Vj 
     zuvor:    +0,4% gg Vm/+3,7% gg Vj 
*** 14:30 US/Einzelhandelsumsatz Januar 
     PROGNOSE:  -0,4% gg Vm 
     zuvor:    0,0% gg Vm 
     Einzelhandelsumsatz ex Kfz 
     PROGNOSE:   0,0% gg Vm 
     zuvor:    0,0% gg Vm 
  14:30 EU/Mitglied des EZB Direktoriums, Cipollone, Präsentation bei Meeting 
     des European Banking Federation Executive Committee 
*** 16:00 US/Lagerbestände Dezember 
     PROGNOSE:  +0,1% gg Vm 
     zuvor:    +0,1% gg Vm 
*** 18:00 US/EZB-Direktorin Schnabel, Keynote bei Booth School of Business' 
     Policy Forum 
  19:20 US/Fed-Boston-Präsidentin Collins, Rede bei Event 
     "Springfield Regional Chamber Outlook 2026" 
 
    - CN/Nationaler Volkskongress (seit 5. März) 
===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/mgo/kla/hab

(END) Dow Jones Newswires

March 05, 2026 23:54 ET (04:54 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

© 2026 Dow Jones News
