DJ TAGESVORSCHAU/Freitag, 6. März

=== *** 07:00 DE/Deutsche Lufthansa AG, Jahresergebnis und Geschäftsbericht (10:00 BI-PK; 13:00 Analystenkonferenz) *** 11:00 EU/BIP (3. Veröffentlichung) 4Q Eurozone PROGNOSE: +0,3% gg Vq/+1,3% gg Vj 2. Veröff.: +0,3% gg Vq/+1,3% gg Vj 3. Quartal: +0,3% gg Vq/+1,4% gg Vj *** 11:00 IT/EZB-Präsidentin Lagarde, Vorlesung am Politecnico di Milano für Studenten von Renzo Piano *** 14:30 US/Arbeitsmarktdaten Februar Beschäftigung ex Agrar PROGNOSE: +50.000 gg Vm zuvor: +130.000 gg Vm Arbeitslosenquote PROGNOSE: 4,3% zuvor: 4,3% durchschnittliche Stundenlöhne PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+3,7% gg Vj zuvor: +0,4% gg Vm/+3,7% gg Vj *** 14:30 US/Einzelhandelsumsatz Januar PROGNOSE: -0,4% gg Vm zuvor: 0,0% gg Vm Einzelhandelsumsatz ex Kfz PROGNOSE: 0,0% gg Vm zuvor: 0,0% gg Vm 14:30 EU/Mitglied des EZB Direktoriums, Cipollone, Präsentation bei Meeting des European Banking Federation Executive Committee *** 16:00 US/Lagerbestände Dezember PROGNOSE: +0,1% gg Vm zuvor: +0,1% gg Vm *** 18:00 US/EZB-Direktorin Schnabel, Keynote bei Booth School of Business' Policy Forum 19:20 US/Fed-Boston-Präsidentin Collins, Rede bei Event "Springfield Regional Chamber Outlook 2026" - CN/Nationaler Volkskongress (seit 5. März) ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

March 05, 2026 23:54 ET (04:54 GMT)

