init wird in den Blue-Chip-Index SDAX aufgenommen Weltweit führender Digitalisierungs-Spezialist für Busse und Bahnen wird planmäßig zum 23. März 2026 Mitglied des SDAX

Anerkennung für langjährigen Wachstumskurs Die init innovation in traffic systems SE (ISIN DE 0005759807) wird in ihrem 25. Börsenjahr in den SDAX aufgenommen. Wie DOW JONES-STOXX, ein führender Anbieter von Benchmark- und maßgeschneiderten Indexlösungen für globale institutionelle Investoren, am Mittwoch bekanntgegeben hat, wird die Aufnahme planmäßig zum 23. März 2026 in den DAX-Blue-Chip-Index erfolgen. "Die Aufnahme in den SDAX krönt die Entwicklung, die unser Unternehmen seit dem Börsengang am 24. Juli 2001 genommen hat. Für uns und unsere Aktionäre ist die Aufnahme in den Kreis der liquidesten und wachstumsstärksten Aktiengesellschaften Deutschlands Anerkennung und Verpflichtung zugleich. Anerkennung, weil damit unser nachhaltiger Wachstumskurs - wir haben seit dem Börsengang sowohl unsere Bewertung wie auch den Umsatz kontinuierlich in etwa verzehnfacht - bestätigt wird. Und Verpflichtung, weil wir diese positive Entwicklung weiter fortsetzen wollen," so init Gründer und Vorstandsvorsitzender Dr. Gottfried Greschner. Die init innovation in traffic systems SE ist heute ein weltweit führender Anbieter von integrierten Planungs-, Dispositions-, Telematik- und Ticketinglösungen für Busse und Bahnen. Sie unterstützt seit mehr als 40 Jahren Verkehrsbetriebe dabei, den öffentlichen Personenverkehr attraktiver, leistungsfähiger und effizienter zu gestalten. Inzwischen verlassen sich mehr als 1.400 Verkehrsunternehmen weltweit auf seine innovativen Hard- und Softwarelösungen. init liefert Ticketing-System zur Fußball-WM 2026 in Atlanta und Houston Wettbewerbsvorteil des integrierten Telematiksystems MOBILE von init ist, dass es alle Aufgabenstellungen eines Verkehrsunternehmens abdeckt: Planung und Disposition, Ticketing und Fahrgeldmanagement, Betriebssteuerung und Fahrgastinformation, Analyse und Optimierung. Produkte von init überzeugen durch modernste Technik. Ihr modularer Aufbau und ihr hoher Standardisierungsgrad erlauben es, sie autonom einzusetzen oder sie, je nach Anforderung des Verkehrsbetriebes, individuell zu einer intelligenten Gesamtlösung zu integrieren. Das überzeugte unter anderem auch die Metropolitan Atlanta Rapid Transit Authority (MARTA) in Atlanta, USA. Sie hat init damit beauftragt, dort rechtzeitig zur Ausrichtung der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 ein Automated Fare Collection System (AFC 2.0) mit kontaktlosem Ticketing in allen Bussen und Bahnen zu installieren. Es ist das bisher umfangreichste Ticketingprojekt der init in den Vereinigten Staaten. Der Auftrag ist vor dem Hintergrund der Fußball-WM und der damit verbundenen weltweiten Aufmerksamkeit ein wichtiges Leuchtturmprojekt und mit einem Volumen von über 100 Millionen Euro einer der bislang größten Aufträge der Firmengeschichte für init. Bereits im Januar in Betrieb gegangen ist das von init gelieferte Smart-Ticketing-System für METRO Houston, eines der größten Nahverkehrsunternehmen der USA. In Houston wird auch die deutsche Fußball-Nationalmannschaft am 14. Juni ihr WM-Eröffnungsspiel gegen Curacao bestreiten. "Der Markt für integrierte, intelligente Mobilitätslösungen für Busse und Bahnen ist weltweit im Um- und Aufbruch, gekennzeichnet durch Trends wie Digitalisierung, Elektromobilität, autonomes Fahren, Smart Ticketing und den zunehmenden Einsatz von Künstlicher Intelligenz. Dies führt zu einer kontinuierlich steigenden Zahl von Ausschreibungen, bei denen init als international führender Digitalisierungs-Spezialist für Busse und Bahnen gute Chancen hat. Wir sind deshalb zuversichtlich, dass wir unseren langfristigen Wachstumskurs weiter fortsetzen können," so der init Vorstand. Weitere Informationen: Der SDAX ist von Small-Cap-DAX abgeleitet, wobei "Small Cap" für kleinere Unternehmen steht. Im SDAX sind jene 70 Firmen gelistet, die hinsichtlich Handelsvolumen und Marktkapitalisierung auf die Unternehmen des MDAX folgen. Gemeinsam mit dem DAX, dem MDAX und dem TecDAX gehört der SDAX zur DAX-Indexfamilie. SDAX-Unternehmen müssen am regulierten Markt der Frankfurter Börse gelistet und zum Marktsegment Prime Standard zugelassen sein, fortlaufend auf Xetra gehandelt werden und fristgerecht ihre Quartals-, Halbjahres- und Jahresberichte veröffentlichen. Mindestens 10 Prozent der Aktien müssen sich im Streubesitz (Freefloat) befinden. Mit der Einführung des SDAX am 21. Juni 1999 wollte die Deutsche Börse eine Möglichkeit schaffen, speziell in Unternehmen des deutschen Mittelstands zu investieren. Viele Unternehmen im SDAX sind deshalb spezialisierter als die großen DAX-Konzerne. Sie gehören in der Regel zu aufstrebenden Branchen und zeichnen sich vielfach durch eine größere Innovationskraft aus. Deshalb gelten sie auch als renditestärker im Vergleich zu größeren Konzernen. Kontakt: Mitteilende Person:

Simone Fritz

Investor Relations

ir@initse.com



