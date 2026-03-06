The following instruments on XETRA do have their last trading day on 06.03.2026
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 06.03.2026
ISIN Name
USC28005AA13 CPPIB CAP. 21/26 FLR
US06051GJQ38 BK AMERICA 21/27 FLR
DE000LB13W60 LBBW FZA NH 21/26
XS2307437629 ALPHA BANK 21/31 FLR MTN
USN82008AX66 SIEMENS FIN 21/26 REGS
US808513BF16 CHARL.SCHWAB 20/26
XS2228245838 BCO SABADELL 20/27 FLR
DE000HLB4WJ2 LB.HESS.-THR.IS.19/26
DE000A382467 KRED.F.WIED.24/34 MTN
XS2780024977 AHOLD DELHA. 24/26 FLR
XS2496028502 BRIT.TELECOM 22/27 MTN
DE000NLB3W11 NORDLB 22/26
US460690BQ26 INTERPUBLIC GRP 18/48
US03938LBA17 ARCELORMITT. 19/26
DE000DG4T4X4 DZ BANK IS.A566
US25470DAL38 DISCOVERY COMM. 16/26
XS1960685383 NOKIA OYJ 19/26 MTN
FR0010167247 CNP ASSURANCES 05/UND.
DE000HLB3ZH1 LB.HESS.THR.IS.03C/19
DE000HLB4WK0 LB.HESS.-THR.IS.19/26
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 06.03.2026
ISIN Name
USC28005AA13 CPPIB CAP. 21/26 FLR
US06051GJQ38 BK AMERICA 21/27 FLR
DE000LB13W60 LBBW FZA NH 21/26
XS2307437629 ALPHA BANK 21/31 FLR MTN
USN82008AX66 SIEMENS FIN 21/26 REGS
US808513BF16 CHARL.SCHWAB 20/26
XS2228245838 BCO SABADELL 20/27 FLR
DE000HLB4WJ2 LB.HESS.-THR.IS.19/26
DE000A382467 KRED.F.WIED.24/34 MTN
XS2780024977 AHOLD DELHA. 24/26 FLR
XS2496028502 BRIT.TELECOM 22/27 MTN
DE000NLB3W11 NORDLB 22/26
US460690BQ26 INTERPUBLIC GRP 18/48
US03938LBA17 ARCELORMITT. 19/26
DE000DG4T4X4 DZ BANK IS.A566
US25470DAL38 DISCOVERY COMM. 16/26
XS1960685383 NOKIA OYJ 19/26 MTN
FR0010167247 CNP ASSURANCES 05/UND.
DE000HLB3ZH1 LB.HESS.THR.IS.03C/19
DE000HLB4WK0 LB.HESS.-THR.IS.19/26
© 2026 Xetra Newsboard