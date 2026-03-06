Die jüngsten Entwicklungen im Nahen Osten haben die geopolitische Lage erneut verschärft. Militärische Schläge, Vergeltungsaktionen und eine zunehmende internationale Verflechtung des Konflikts zeigen, wie schnell regionale Spannungen globale Auswirkungen entfalten können. Die unmittelbaren Folgen für Europa sind derzeit noch nicht klar quantifizierbar - doch eines zeichnet sich bereits ab: Sicherheitspolitik gewinnt weiter an Priorität.Der European Defence Index (WKN: SL0QG5) setzt genau hier an. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär