Die Nervosität an den Weltbörsen bleibt angesichts der geopolitischen Lage weiterhin hoch. Dementsprechend ging es zuletzt mit vielen Aktien mitunter deutlich bergab. Und auch die Highflyer der Vorjahre, Technologie-Aktien mit dem Fokus auf Künstliche Intelligenz gerieten in den vergangenen Handelswochen unter Druck. Dementsprechend ging es auch mit dem Index Künstliche Intelligenz des AKTIONÄR nach unten. Hierzu gehören unter anderem Nvidia, Alphabet, Twilio oder Mobileye Global sowie sieben weitere ...Den vollständigen Artikel lesen ...
