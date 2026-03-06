© Foto: Calvin Ng - Nexpher via ZUMA Press WireCostco Wholesale hat im zweiten Geschäftsquartal sowohl die Umsatz- als auch die Gewinnerwartungen übertroffen. Gleichzeitig kündigte Costco Preissenkungen an, sollte es Rückzahlungen zu den Notfallzöllen erhalten.Costco meldete für das zweite Quartal einen Anstieg des Nettogewinns um fast 14 Prozent auf 2,04 Milliarden US-Dollar. Die vergleichbaren Verkaufszahlen in den Filialen ohne Berücksichtigung von Benzin stiegen um 6,7 Prozent und übertrafen die Analystenschätzungen von LSEG in Höhe von 5,88 Prozent damit deutlich. Die eigentliche Überraschung folgte jedoch am Donnerstag: Das Unternehmen kündigte an, die Preise zu senken, sollte es Rückzahlungen im Zusammenhang mit der Entscheidung …Den vollständigen Artikel lesen
