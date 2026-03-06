Die Lufthansa hat am Morgen seine Zahlen für das vergangene Geschäftsjahr vorgelegt. Der Konzern konnte dabei im Berichtszeitraum operativ deutlich zugelegt. Niedrigere Kerosinpreise sowie geringere Kosten durch Flugverspätungen sorgten für einen kräftigen Ergebnisanstieg im Tagesgeschäft. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) stieg um rund 20 Prozent auf 1,96 Milliarden Euro. Ein wichtiger Treiber: Die Kernmarke Lufthansa Airlines schrieb wieder schwarze Zahlen.Für zusätzlichen Rückenwind soll ...Den vollständigen Artikel lesen ...
