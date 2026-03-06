© Foto: Jonathan Raa - NurPhotoMarvell Technology hat mit seinen jüngsten Geschäftszahlen die Erwartungen der Wall Street übertroffen und damit eine neue Rallye der Aktie ausgelöst.Getrieben von der weiterhin rasant wachsenden Nachfrage nach künstlicher Intelligenz und Rechenzentrumsinfrastruktur meldete der US-Halbleiterhersteller Marvell Technology sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn bessere Ergebnisse als von Analysten prognostiziert. Die Aktie des Tech-Unternehmens legte nach Veröffentlichung der Zahlen nachbörslich um 14,67 Prozent zu. Quartalsergebnisse übertreffen Analystenschätzungen Für das vierte Quartal des Geschäftsjahres 2026, das am 31. Januar endete, meldete Marvell einen bereinigten Gewinn von 0,80 …Den vollständigen Artikel lesen
