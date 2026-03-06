Der DAX dürfte am letzten Handelstag einer turbulenten Woche zwar leicht im Plus, aber erneut unter der 24 000er-Marke eröffnen.

Die Entwicklungen im Nahen Osten überschatten vorerst weiterhin viele andere wesentliche Marktthemen und lenken den Fokus der Anleger besonders auf die Energiepreise. Die Straße von Hormus bleibt gesperrt und der internationale Öltransport ist zum Erliegen gekommen. Das strahlt auf die Rohölpreise ab und lässt die Ölsorte Brent auf über 85 Dollar steigen. Waren die Investoren bis jetzt noch besonnen, könnte dieses Preisniveau langsam unangenehm werden.

Sollte sich der Ölpreis über mehrere Wochen oder gar Monate über 85 Dollar festsetzen, hätte dies gravierende Auswirkungen sowohl auf die Inflation als auch auf die globale konjunkturelle Entwicklung. Vor dem Wochenende mit potenziellen Verschärfungen des Konflikts im Nahen Osten werden die Investoren vorsichtig agieren und sich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen.

Heute stehen die Auftragseingänge der deutschen Industrie, das Bruttoinlandsprodukt für die Eurozone und am Nachmittag die monatlichen Arbeitsmarktdaten aus den USA auf der Agenda. Zudem werden die Einzelhandelsumsätze Auskunft über das Konsumverhalten geben. Die Quartalszahlen der Lufthansa liegen über den Erwartungen der Investoren und heben die Aktie zum Handelsstart in die Gewinnzone. Insbesondere die Dividendenanhebung und der Geschäftsausblick kamen gut an.

Der DAX dürfte sich heute aus technischer Sicht in der Handelsspanne zwischen 23 800 und 24 200 Punkten bewegen.

Sie wollen sofort benachrichtigt werden, wenn etwas an der Börse passiert? Eröffnen Sie ein Demo-Konto und aktivieren Sie die "push notifications"!

CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 70% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge in der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website: www.cmcmarkets.com.

Disclaimer: Die Inhalte dieses Artikels (nachfolgend: "Inhalte") sind Bestandteil der Marketing-Kommunikation von CMC Markets Germany GmbH (nachfolgend "CMC Markets") und dienen lediglich der allgemeinen Information. Sie stellen keine unabhängige Finanzanalyse und keine Finanz- oder Anlageberatung dar. Es sollte nicht als maßgebliche Entscheidungsgrundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen werden. Das Informationsmaterial ist niemals dahingehend zu verstehen, dass CMC Markets den Erwerb oder die Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente, einen bestimmten Zeitpunkt für eine Anlageentscheidung oder eine bestimmte Anlagestrategie für eine bestimmte Person empfiehlt oder für geeignet hält. Insbesondere berücksichtigen die Informationen nicht die individuellen Anlageziele oder finanziellen Umstände des einzelnen Investors. Die Informationen wurden nicht in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Anforderungen zur Förderung der Unabhängigkeit der Finanzanalyse erstellt und gelten daher als Werbemitteilung. Obwohl CMC Markets nicht ausdrücklich daran gehindert ist, vor der Bereitstellung der Informationen zu handeln, versucht CMC Markets nicht, vor der Verbreitung der Informationen einen Vorteil daraus zu ziehen.

