Am Donnerstag hat JD.com Quartalszahlen veröffentlicht, die zwar ordentlich waren, aber keinen Grund zur Euphorie lieferten. Entsprechend beendete die Aktie den Handel mit einem minimalen Plus. Am Freitag kam es im heimischen Handel dann allerdings zu einer großen Überraschung, die Papiere drehten plötzlich kräftig auf.Das Hongkonger Listing legte am letzten Handelstag der Woche satte neun Prozent zu, wodurch die Aktie auch Wochenbasis sogar noch ins Plus drehte. Ausschlaggebend dafür dürften die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär