© Foto: picture alliance / Jochen Tack | Jochen TackMehr Gewinn als erwartet, Rekordumsatz und eine höhere Dividende: Lufthansa überrascht mit starken Zahlen. Anleger greifen zu.Die Lufthansa hat im Geschäftsjahr 2025 ihre Profitabilität stärker gesteigert als von Analysten erwartet. Der Konzern profitierte von einem stabileren Flugbetrieb, geringeren Treibstoffkosten sowie einer strengeren Kostenkontrolle. Das bereinigte operative Ergebnis stieg um rund 19 Prozent auf 1,96 Milliarden Euro und lag damit über den Erwartungen der Analysten. Im Vorjahr hatte der Wert noch bei rund 1,6 Milliarden Euro gelegen. Parallel verbesserte sich die operative Marge von 4,4 auf 4,9 Prozent. Der Umsatz kletterte um fünf Prozent auf den Rekordwert von 39,6 …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE