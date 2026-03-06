EQS-News: Sungrow / Schlagwort(e): Miscellaneous

MÜNCHEN, 6. März 2026 /PRNewswire/ -- Sungrow, weltweit führender Anbieter von PV-Wechselrichtern und Energiespeichersystemen (ESS), und Delta Capacity, Entwickler und Betreiber von Großbatteriespeichern, erweitern ihre Partnerschaft. Im Rahmen des Energy Storage Summit in London unterzeichneten beide Unternehmen einen Rahmenvertrag über die Lieferung von 1 GWh Speicherkapazität für Sungrows PowerTitan 2.0. Die Projekte sollen noch dieses Jahr ausgeliefert werden. Die Vereinbarung unterstützt Delta Capacity dabei, ein diversifiziertes, paneuropäisches Portfolio hochwertiger Batteriespeicheranlagen für den langfristigen Betrieb zu schaffen. Das Unternehmen entwickelt und erwirbt Projekte in mehreren europäischen Märkten, darunter Skandinavien, Deutschland und Mitteleuropa. Delta übernimmt jeweils die technische Konfiguration, die Sicherheitsarchitektur und den Bau sowie die Betriebsführung Patrik Hes, Gründer und CEO von Delta Capacity, erklärt dazu: "Unser Ziel ist es, eines der hochwertigsten ESS-Portfolios Europas aufzubauen und die Anlagen langfristig zu bewirtschaften. Dafür legen wir großen Wert auf robuste Auslegung, Effizienz und Zuverlässigkeit sowie auf Partner, die Projekte in industriellen Maßstab umsetzen können. Sungrow passt hervorragend zu diesem Ansatz. Der Rahmenvertrag über 1 GWh spiegelt sowohl unser starkes Wachstum als auch unsere Fähigkeit wider, große Projekte zügig und in hoher Qualität umzusetzen." James Li, Vice President und Director ESS bei Sungrow Europe, ergänzt:

"Diese Rahmenvereinbarung stärkt unsere Zusammenarbeit und verbindet Sungrows bewährte PowerTitan-2.0-Technologie mit der Umsetzungskompetenz von Delta Capacity. Gemeinsam realisieren wir leistungsfähige und zuverlässige Speicherprojekte, die Europas Energiewende unterstützen und langfristigen Mehrwert schaffen." Delta Capacity: Rising Star der europäischen Energiewende Das 2022 gegründete Unternehmen Delta Capacity mit Sitz in der Schweiz verfolgt die Vision, Großbatteriespeicherprojekte in ganz Europa zu entwickeln, zu erwerben sowie langfristig zu betreiben. Aktuell realisiert Delta Capacity unter anderem das bislang größte Projekt in Skandinavien in Ånge (Schweden). Derzeit befinden sich rund 800 MWh in Bau. Bis 2030 plant das Unternehmen den Aufbau, die Inbetriebnahme und den Betrieb von mehr als 6 GWh flexibler Speicherleistung. Sungrow: Globaler Anbieter von Energiespeicherlösungen Sungrow liefert im Rahmen der Partnerschaft sein flüssigkeitsgekühltes PowerTitan-2.0-System. Die Technologie senkt sowohl Investitions- (CAPEX) als auch Betriebskosten (OPEX). Das All-in-One-AC/DC-Blockdesign mit vormontierten Batteriemodulen und PCS ermöglicht eine nahtlose Integration und verkürzt die Installationszeiten erheblich. PowerTitan 2.0 erlaubt es zudem, aktiv an Netzdienstleistungen, Regelenergie- und Stromhandelsmärkten teilzunehmen. Zu den jüngsten Referenzprojekten von Sungrow in Europa zählen unter anderem das derzeit größte Batteriespeicherprojekt auf dem europäischen Festland in Belgien (800 MWh) sowie das Bramley-ESS-Projekt im Vereinigten Königreich (330 MWh). Eine aktuelle Studie von BloombergNEF (BNEF) zeigt die Qualität der Sungrow-Produkte: Darin wird Sungrow als weltweit kreditwürdigster Anbieter von ESS und Leistungselektronik (PCS) anerkannt und erhält die Höchstwertung von 100 Prozent. Damit belegt das Unternehmen bereits zum sechsten Mal in Folge den Spitzenplatz. +++++++ Über Delta Capacity Delta Capacity wurde 2022 gegründet und hat seinen Hauptsitz in der Schweiz. Das Unternehmen entwickelt, erwirbt, besitzt und betreibt Batteriespeicheranlagen im Versorgungsmaßstab in ganz Europa. Delta Capacity wächst dynamisch und legt dabei einen klaren Fokus auf die Qualität seiner Anlagen. Priorität haben eine hohe Verfügbarkeit, effiziente Leistung sowie bankfähige Betriebsergebnisse. Aktuell befinden sich nahezu 800 MWh in Bau, für 2026 ist eine Pipeline von 1 GWh vorgesehen. Delta Capacity ist in den nordischen Ländern sowie in Mittel- und Südeuropa aktiv und realisiert Projekte ganzheitlich - von der frühen Entwicklungsphase über Beschaffung, Bau und Inbetriebnahme. Langfristig verfolgt das Unternehmen einen klaren Wachstumspfad zum Aufbau und Betrieb von mehr als 6 GWh flexibler Speicherleistung bis 2030. Weitere Informationen unter: http://www.deltacapacity.com

Über Sungrow Sungrow Power Supply Co., Ltd. ("Sungrow") ist ein weltweit führender Anbieter von Technologien für erneuerbare Energien und leistet seit über 28 Jahren Pionierarbeit für nachhaltige Energielösungen. Bis Dezember 2025 hat Sungrow weltweit 1000 GW an leistungselektronischen Wechselrichtern installiert. Das Unternehmen gilt als das bankfähigste Unternehmen für Energiespeicher (BloombergNEF). Die Innovationen von Sungrow ermöglichen grüne Energieprojekte weltweit, unterstützt von einem Netzwerk von 520 Servicestellen für besten Kundenservice. Sungrow hat sich zum Ziel gesetzt, durch Spitzentechnologie und hochqualitative Serviceleistungen eine Brücke in eine nachhaltige Zukunft zu schlagen. Weitere Infos unter: http://www.ger.sungrowpower.com Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2927725/Sungrow_DeltaCapacity_Signing.jpg

