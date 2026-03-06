lpreis schießen in die Höhe!



Werbung







Welche Auswirkung der Iran-Krieg auf den Weltmarkt hat



Der Ölpreise hat in der vergangenen Woche deutlich angezogen und stieg um rund 15?% auf 87 US-Dollar. Ausschlaggebend dafür sind vor allem die jüngsten Spannungen an der Straße von Hormus, durch die etwa ein Viertel der weltweiten Öllieferungen transportiert werden. Obwohl die Meerenge offiziell offen ist, kommt der Tankerverkehr aufgrund der angespannten Sicherheitslage nahezu zum Stillstand. In der Folge sind die Transportkosten, insbesondere durch gestiegene Versicherungsprämien, spürbar gestiegen.



Zwar könnten OPEC-Länder etwa ein Drittel der täglichen Öltransporte auf Pipelines umleiten, dennoch bleibt die Situation angespannt. Die iranische Ölproduktion, die rund 3?% des Weltbedarfs abdeckt, könnte durch Sanktionen weiter eingeschränkt werden. Zudem wurden wichtige Anlagen wie die Raffinerie Ras Tanura und das Terminal auf Kharg Island durch Angriffe beschädigt, was zu vorsorglichen Betriebsstopps führte.



Bereits im Vorfeld hatte der Markt auf die geopolitischen Risiken reagiert: Im vergangenen Monat stieg der Ölpreis um etwa 22?%, seit Jahresbeginn um ca. 41?%. Die USA haben angekündigt, im Bedarfsfall Maßnahmen zu ergreifen, um den Schiffsverkehr zu sichern. So stellte Präsident Trump einen möglichen Eskortschutz für Öltanker in Aussicht. Weiter steigende Preise könnten sich spürbar auf Tankstellenpreise und die deutsche Wirtschaft auswirken.















Jetzt mit der HSBC-Zertifikate-Masterclass in die Welt der Derivate einsteigen!



In dieser Masterclass erfahren Sie alles, was Sie über die Grundlagen der Börse wissen müssen - von den ersten Schritten bis hin zu fortgeschrittenen Strategien mit Zertifikaten und professionellem Money Management. Am Ende wartet ein Abschlusstest auf Sie, welcher Ihr Wissen nochmal vertiefen soll. Falls Sie diesen Abschlusstest erfolgreich bestehen, erhalten Sie ein persönliches HSBC-Masterclass-Zertifikat von uns! Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie dabei sind!







Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



Quelle: HSBC









