Der Kurs des Bitcoin hat sich zuletzt deutlich erholen können, doch bei Anlegern herrscht eine Menge Unsicherheit darüber, wie es jetzt weitergehen kann. Ein Chart zeigt eine unglaubliche Entwicklung für den Kurs der Kryptowährung auf. Nachdem der Bitcoin trotz der angespannten Lage im Iran zuletzt deutlich zulegen konnte, hoffen Investoren auf eine Fortsetzung der aktuellen Erholungsbewegung. Zumindest die Analysten von Coinvo Trading sind optimistisch, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 BÖRSE ONLINE