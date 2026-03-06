Die DHL-Aktie konnte den starken Kursanstieg im Februar bis auf knapp 52 € nicht halten und korrigierte wieder. Am Freitag gewinnt sie aktuell +2,9% und steht bei 47,10 €. Besitzt sie weiteres Potenzial und was macht sie so interessant? Erwartungen übertroffen Trotz der angespannten Lage wurden die eigenen und die Markterwartungen übertroffen. Der Umsatz reduzierte sich von 84,2 auf 82,9 Milliarden €. Negative Währungseffekte sowie Volumenrückgänge ...Den vollständigen Artikel lesen ...
