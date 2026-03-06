Unterföhring (ots) -
Marktführer! Prime-Time-Sieg! Staffelbestwert! "Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum" steigert seine Overnight-Quoten im Vergleich zur Vorwoche deutlich. Hervorragende 16,3 Prozent der jungen Zuschauer:innen (Z. 14-49 J.) verfolgen am Donnerstagabend, wie sich die Topmodelanwärterinnen in funkelnden Rennanzügen auf dem Catwalk präsentierten. Damit gewinnt ProSieben mit Abstand die Prime Time (20 bis 23 Uhr). Insgesamt schalten 2,93 Millionen GNTM-Fans ein (Nettoreichweite Z. ab 3 J.).
Folge verpasst?
GNTM auf ProSieben verpasst? Auf Joyn gibt es jede Folge direkt nach der Ausstrahlung. sixx zeigt zudem jede Folge immer freitags um 20:15 Uhr.
Aktuelle Informationen finden Sie auf unserer Presseseite https://presse.prosiebensat1.com und auf GNTM.de (https://www.joyn.de/bts/serien/germanys-next-topmodel?utm_medium=referral&utm_source=www.prosieben.de&utm_campaign=joynlinkout_Germany%27s+Next+Topmodel&utm_content=general_joyn_teaser)
"Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum" - immer mittwochs und donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn
Basis: Marktstandard Bewegtbild | Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | AGF SCOPE | Seven.One Entertainment Group | Business Intelligence; Erstellt: 06.03.2026 (vorläufig gewichtet)
Pressekontakt:
Tina Land, Emma Sirihongse
phone: +49 (0) 89 95 07 - 1192/1174
email: tina.land@seven.one, emma.sirihongse@seven.one
Photo Production & Editing
Susanne Karl-Metzger
phone: +49 (0) 89 95 07 - 1173
email: susanne.karl@seven.one
Original-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/6229947
