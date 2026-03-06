DJ EUREX/Bund-Future mit kleiner Erholung nach erneutem Abverkauf

DOW JONES--Für den Bund-Future geht es am Freitag im Verlauf moderat nach oben, nachdem er am Vortag erneut unter Druck geraten war. Angesichts weiter steigender Ölpreise wuchsen bei Anlegern die Zweifel an Zinssenkungen der Zentralbanken in diesem Jahr; stattdessen rückt sogar die Aussicht auf Zinserhöhungen in den Fokus. Laut Marktstratege Jim Reid von der Deutschen Bank wurde per Handelsschluss die Wahrscheinlichkeit für eine Zinserhöhung durch die Europäischen Zentralbank bis Dezember auf 63 Prozent taxiert. Dies sei das erste Mal im Jahr 2026, dass dieser Wert über 50 Prozent liege. Zum Vergleich: Noch am vergangenen Freitag war eine Wahrscheinlichkeit von 55 Prozent für eine Senkung eingepreist.

Der März-Kontrakt des Bund-Futures steigt um 9 Ticks auf 128,28 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 128,35 Prozent und das -tief bei 128,09 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 1.753 Kontrakte. Der Bobl-Future gewinnt 8 Ticks auf 116,28 Prozent.

March 06, 2026

