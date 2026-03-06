Datum der Anmeldung:
27.02.2026
Aktenzeichen:
B1-44/26
Unternehmen:
Köster Holding SE, Osnabrück/Erwerb von Anteilen an und Kontrolle über die WACKERBAU GmbH & Co. KG, die WACKER Objektbau GmbH & Co. KG, jeweils Offenburg, und die Hybridbau Schwarzwald GmbH, Oberharmersbach
Produktmärkte:
Hochbau, Tiefbau
27.02.2026
Aktenzeichen:
B1-44/26
Unternehmen:
Köster Holding SE, Osnabrück/Erwerb von Anteilen an und Kontrolle über die WACKERBAU GmbH & Co. KG, die WACKER Objektbau GmbH & Co. KG, jeweils Offenburg, und die Hybridbau Schwarzwald GmbH, Oberharmersbach
Produktmärkte:
Hochbau, Tiefbau
© 2026 Bundeskartellamt