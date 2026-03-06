Übersicht AnleihenChancen Positive Realverzinsung: Ertragserwartung deutlich über der Inflationsrate Normalisierung der Zinsstrukturkurve: Wiederkehr von Roll-Down-Beiträgen Diversifikation: Notenbaken haben Raum für Zinssenkungen bei auftretenden Krisen Verbesserte Indexqualität: Qualität in den EM- und Corporate-Indizes gestiegen Risiken Zinsänderungsrisiko: Unerwartete Inflationsschübe könnten die Notenbanken zu Zinserhöhungen zwingen Spielraum ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Börsianer