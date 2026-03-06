EQS-News: COSRX / Schlagwort(e): Produkteinführung

COSRX und Courrèges treffen sich hinter den Kulissen der Paris Fashion Week FW26 wieder und stellen ein limitiertes Kollaborations-Set vor



06.03.2026 / 09:35 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



PARIS, 6. März 2026 /PRNewswire/ -- Der weltweit führende K-Beauty-Anbieter COSRX und das Pariser Modehaus Courrèges schließen sich zum zweiten Mal zu einer offiziellen Backstage-Partnerschaft im Bereich Hautpflege zusammen, diesmal anlässlich der Courrèges FW26 Women Ready-to-Wear Show während der Paris Fashion Week. Damit setzen sie ihre Zusammenarbeit fort, die in der letzten Saison begonnen hat. Zur Feier dieser fortgesetzten Partnerschaft haben die Marken das "Courrèges Show FW Backstage Special Kit" vorgestellt, ein limitiertes Kollaborations-Set, das für die Courrèges FW26 Women Ready-to-Wear Show kreiert wurde. Diese Markteinführung ist auch eine historische Premiere für Courrèges - zum ersten Mal in der Geschichte der Marke wurde ein offizielles Backstage-Kollaborations-Set in Zusammenarbeit mit einer Beauty-Marke entwickelt. Das Kit spiegelt den Backstage-Hautpflegeansatz wider, mit dem die Haut der Models für die Show vorbereitet wurde, und enthält die COSRX-Produkte, die während der Courrèges FW26 Show hinter den Kulissen verwendet wurden. Es wird nicht öffentlich vertrieben, sondern einer ausgewählten Gruppe von VIP-Gästen und globalen Influencern präsentiert, die die Show besuchen. Die FW26-Saison war geprägt von Courrèges' charakteristischem futuristischem Minimalismus und skulpturalen Silhouetten. Das Backstage-Make-up wurde von dem international renommierten Make-up-Künstler Thomas de Kluyver gestaltet, der für seine Zusammenarbeit mit großen Luxusmarken wie Dior, Prada und Gucci bekannt ist. Um diese Vision zu ergänzen, wurden die im Backstage-Kit enthaltenen Produkte eingesetzt, um die strahlende Haut der Models auf dem Laufsteg zu kreieren. Die Hautpflege ging über die einfache Vorbereitung der Haut hinaus und wurde zu einem wesentlichen kreativen Element hinter den Kulissen, das eine Schlüsselrolle bei der Gestaltung des endgültigen Beauty-Looks spielte. Courrèges Show FW Backstage Kit Das offizielle Backstage-Kit, das bei der Courrèges FW26 Women Ready-to-Wear Show während der Paris Fashion Week verwendet wurde, enthält die charakteristische Peptid-Hautpflegeserie von COSRX sowie die Ceramide-Linie: Das 6 Peptide Skin Booster Serum

Das Peptide Collagen Hydrogel Eye Patch

Die Peptid Collagen Lifting Glow Hydrogel-Maske

Der Ceramide Skin Barrier Moisturizer

Der Ceramide Skin Barrier Moisturizing Mist Darüber hinaus stellte COSRX das neu eingeführte "One Step Original Peptide Collagen Lifting Glow Pad" vor, das zum ersten Mal in Europa hinter den Kulissen der Courrèges FW26 Show während der Paris Fashion Week zum Einsatz kam. Die Markteinführung geht mit der Erneuerung der charakteristischen One Step Pad-Linie von COSRX einher. Durch die fortgesetzte Backstage-Zusammenarbeit mit Courrèges bei der Paris Fashion Week FW26 stärkt COSRX seine Position an der Schnittstelle zwischen K-Beauty-Innovation und High-Fashion-Runway-Kultur und festigt seine Rolle als prägender K-Beauty-Akteur innerhalb der internationalen Fashion-Week-Landschaft. Informationen zu COSRX

COSRX wurde 2013 gegründet und ist eine globale Hautpflegemarke, die für ihren "Essentials-only"-Ansatz bekannt ist: hochwirksame Inhaltsstoffe, konzentrierte Formeln und erschwingliche Preise. COSRX genießt weltweit das Vertrauen von Millionen von Menschen und hat sich durch die Viralität der sozialen Medien zu einer der einflussreichsten K-Schönheitsmarken für Haut- und Haarpflege entwickelt. COSRX ist auch auf Instagram + TikTok vertreten. Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2927685/A_limited_backstage_collaboration_kit_created_as_COSRX_and_Courr_ges_reunite_at_Paris_Fashion_Week_F.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2927686/Backstage_at_the_Courr_ges_FW26_show__powered_by_COSRX_s_Peptide_and_Ceramide_collections.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2648141/5835929/COSRX_Logo.jpg View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/cosrx-und-courreges-treffen-sich-hinter-den-kulissen-der-paris-fashion-week-fw26-wieder-und-stellen-ein-limitiertes-kollaborations-set-vor-302706206.html



06.03.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News