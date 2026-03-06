Leipzig (ots) -Mit Humor, Herz und spannenden neuen Geschichten startet Schloss Einstein (MDR/ARD/KiKA) an diesem Freitag in sein neues Schuljahr - und in eine ganz besondere Phase der Mitbestimmung. Die 29. Staffel der beliebten Kinder- und Jugendserie zeigt nicht nur neue Gesichter, große Gefühle und jede Menge Herausforderungen, sondern auch einen echten Perspektivwechsel hinter den Kulissen: Dank des KiKA UserLab gestalten junge Zuschauerinnen und Zuschauer das Programm aktiv mit.Das KiKA UserLab ist ein kreativer Raum, in dem Kinder der 5. bis 7. Klasse ihre Sicht auf die Welt, ihre Wünsche, Ideen und auch ihre Kritik direkt in die Serienentwicklung einbringen. Die jungen Kreativen bewerten Geschichten und geben Impulse zu Figuren sowie den Hauptthemen der Staffel: Freundschaft, Verliebtsein, Glück, Mental Health und Zukunftsfragen. Sie mischen sogar bei Kostümen, Musik oder Storylines mit. Ob Pen-&-Paper-Abenteuer, Upcycling-Mode oder neue visuelle Motive: Die Kinderperspektive fließt unmittelbar in die Arbeit des Drehbuchteams, der Regie, Ausstattung und Redaktion ein. Kurz gesagt: Die Geschichten werden nicht über Kinder erzählt, sondern mit ihnen gestaltet."Mit Formaten wie Schloss Einstein und der Zusammenarbeit mit dem KiKA UserLab öffnen wir bewusst unsere Redaktionen für den Dialog mit unserem jungen Publikum. Kinder und Jugendliche sollen sich nicht nur wiederfinden, sondern gehört fühlen. Ihre Perspektiven, Fragen und Ideen bereichern unsere Geschichten und machen sie relevanter, glaubwürdiger und näher an der Lebensrealität. Mitbestimmung ist für uns kein Zusatz, sondern ein zentraler Bestandteil unseres öffentlich-rechtlichen Selbstverständnisses", sagt Anke Lindemann, kommissarische Leiterin Redaktion Fernsehfilm, Kinder und Serie beim MDRDie Partizipation und der Austausch mit den Nutzenden ist für die Redaktion des Formats schon immer eine elementare Säule. Seit 2019 besteht ein enger Austausch mit den Usern in den sozialen Medien. Diese Erkenntnisse wurden zuletzt 2021 in einer Studie zum Format mit 10-13-jährigen Kindern und Jugendlichen abgeglichen. Die regelmäßige Begleitung durch das KiKA UserLab ist ein neuer Meilenstein.Ab 6. März 2026 starten nach und nach die neuen Folgen auf kika.de, in der KiKA-App sowie in der ARD Mediathek. Im linearen Kinderfernsehen ist "Schloss Einstein" ebenfalls ab dem 6. März täglich Montag bis Freitag um 14.35 Uhr bei KiKA zu sehen, mit einer Wiederholung der jeweiligen Folge vom Vortag um 14.10 Uhr.Mehr zum Schloss Einstein gibt es im Mediendossier. (https://reportage.mdr.de/mediendossier_schloss_einstein)Einblicke in das Backstageleben von "Schloss Einstein" gibt es auch am 18. März auf kika.de. Da sind dann die Schauspieler Georg Ernst Tappe (Joshua) und Jonathan Vöhringer (Malik) im Live-Chat."Schloss Einstein" wird von der Saxonia Media Filmproduktionsgesellschaft mbH im Auftrag der ARD unter Federführung des MDR produziert und in Koproduktion mit KiKA umgesetzt. Der MDR verantwortet die redaktionelle Gesamtkoordination, die inhaltliche Weiterentwicklung sowie die strategische Ausrichtung der Jubiläumsaktivitäten zur darauffolgenden Staffel 30. Damit unterstreicht der MDR seinen Anspruch, qualitativ hochwertige, relevante und nachhaltige Angebote für junge Zielgruppen zu entwickeln und langfristig zu begleiten. Produzentin ist Josepha Herbst und Producerin Maleen Haug. Head-Autor der Staffel 29 ist Sebastian Jansen. Die Redaktion beim MDR verantworten Nicole Schneider und Silke Haverkamp. Für KiKA ist Corinna Schier zuständig.Pressekontakt:MDR, Kommunikations- und Mediendesk, Tel.: (0341) 3 00 64 55,E-Mail: kommunikation-desk@mdr.deOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7880/6229990