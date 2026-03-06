Der Hype um ESG und Sustainable Finance ist vorbei. Volatile Märkte, wirtschaftliche Unsicherheit und politische Gegenwind-Tendenzen prägen den Alltag von Finanzentscheidern. Doch Antonia Kögler, Redaktionsleiterin bei DerTreasurer, sieht dahinter eine positive Entwicklung: "Früher wurde viel geredet und nicht so viel gemacht. Heute ist das eher umgekehrt." Im Gespräch mit FINANCE TV erläutert sie, wie sich das Sustainable-Finance-Segment verändert und warum eine Konferenz wie die Green FINANCE am 24. März in Frankfurt am Main gerade jetzt so wichtig ist wie nie. Das erwartet Sie in diesem Talk und auf der Konferenz: • Wie finanzieren sich Unternehmen in volatilen Zeiten nachhaltig? • Welche Geschäftsmodelle bleiben langfristig tragfähig? • Und wie unterscheiden sich grüne Fonds und ESG-linked Finanzierungen in ihrer Wirksamkeit? Sie sind Finanzentscheider und wollen am 24. März dabei sein? Zur Anmeldung geht es hier: https://fazbm.eventsair.com/green-finance-2026/anmeldung/Site/Register Schnell sein lohnt sich, die ersten 15 Anmeldungen mit dem Code GF26FINTV sind kostenlos. Bei FINANCE TV ist die Finanzwelt im Gespräch! Verpassen Sie keine Folge und abonnieren Sie gerne unseren Kanal: Youtube: https://www.youtube.com/@finance-magazin Spotify: https://open.spotify.com/show/24SA4JlFQdtz55IHOZbSwJ Amazon Music: https://music.amazon.de/podcasts/fe8c802d-dbac-453d-bdbf-61e62121dcdc/finance-podcast Apple Podcasts: https://podcasts.apple.com/de/podcast/finance-podcast/id1568460928