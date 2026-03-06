Die EU hat sich ein Klima-Zwischenziel für 2040 gegeben: Sie verpflichtet sich, die THG-Emissionen formal um 90 Prozent gegenüber dem Stand von 1990 zu senken. In diesem Kontext wird das EU-Emissionshandelssystem ETS2 um ein Jahr verschoben. Dieses tritt nun 2028 in Kraft - und nicht mehr wie ursprünglich geplant im Jahr 2027. Der Europäische Rat hat zugestimmt, damit ist im Klimagesetz der Europäischen Union nun ein verbindliches Zwischenziel für ...Den vollständigen Artikel lesen ...
