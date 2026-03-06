BÖRSE AKTUELL: Ölpreis ist weiterhin erhöht (06.03.26)

Die Börse aktuell steht weiterhin unter dem Einfluss geopolitischer Spannungen im Nahen Osten. Besonders der Energiemarkt reagiert sensibel auf die Lage rund um die Straße von Hormus, während Anleger gleichzeitig auf wichtige US-Konjunkturdaten warten. In diesem Marktbericht Börse stehen Ölpreise, Gold, Aktienmärkte und der US-Arbeitsmarkt im Mittelpunkt.

Ölpreise bleiben hoch wegen Spannungen im Nahen Osten

Die Ölpreise bleiben deutlich erhöht, da Lieferketten durch Störungen in der Straße von Hormus beeinträchtigt sind.

WTI handelt derzeit nahe 90 USD pro Barrel

Brent liegt bei rund 84 USD pro Barrel

Rohöl versuchte zuletzt zwar, seine Gewinne zu begrenzen, doch auch am 6. Tag des Konflikts hält die Rally an. Seit Ende Februar summiert sich der Anstieg bereits auf rund 15 %.

Mehrere Tanker haben ihre Routen geändert oder liegen aktuell still, nachdem iranische Angriffe auf Schiffe gemeldet wurden. Marktbeobachter warnen, dass sich die Ölpreise weiter nach oben bewegen könnten, falls der Konflikt anhält.

Militärische Eskalation und geopolitische Risiken

Der Konflikt tritt inzwischen in eine neue Phase ein.

US- und israelische Kräfte zerstören iranische Raketenstellungen und Drohnen

Die Häufigkeit der Angriffe soll laut Berichten um 90 - zurückgegangen sein

Gleichzeitig weitet der Iran seine Angriffe auf Aserbaidschan und weitere regionale Ziele aus.

Nach mehr als 1.300 Luftangriffen liegt die Zahl der Todesopfer im Iran inzwischen bei über 1.200. Die politische Spannung nimmt weiter zu, nachdem Donald Trump signalisiert hat, dass militärische Operationen noch mehrere Wochen andauern könnten. Zudem deutete er mögliche weitere Angriffe nach der Auswahl eines neuen iranischen Obersten Führers an...

