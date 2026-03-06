DJ IPO-KALENDER/Börsenkandidaten - Stand: 06.03.2026

Vincorion SE ERSTNOTIZ: Erstes Halbjahr 2026 BRANCHE: Rüstung SITZ: Wedel BÖRSENSEGMENT: Prime Standard KONSORTIALFÜHRER: BNP Paribas, JP Morgan, Berenberg KONSORTIALMITGLIEDER: Commerzbank, Oddo BHF, Unicredit Gabler Group AG ERSTNOTIZ: 09.03.2026 BRANCHE: Unterwasser-Technologie (Verteidigungssektor) SITZ: Lübeck BÖRSENSEGMENT: Scale ZEICHNUNGSFRIST: 25. Feb bis 4. März BOOKBUILDINGSPANNE: 37 bis 47 Euro EMISSIONSPREIS: 44 Euro VOLUMEN (WERT): 132,8 Mio EUR (inkl. Greenshoe) VOLUMEN (STÜCK): 3,02 Mio Aktien (inkl. Greenshoe) GREENSHOE: 393.750 Aktien DATUM EMISSIONSPREIS: 05.03.2026 BEWERTUNG: 266 Mio EUR KONSORTIALFÜHRER: Cantor Fitzgerald KONSORTIALMITGLIEDER: Metzler BÖRSENSYMBOL: XK4 ISIN: DE000A421RZ9 TK Elevator GmbH ERSTNOTIZ: Vorbereitungen für Börsengang im 2. Halbjahr 2026 (Bloomberg-Bericht Feb. 2026) BRANCHE: Aufzugtechnik SITZ: Düsseldorf BEWERTUNG: rund 25 Mrd Euro (Bericht Feb 2026) KONSORTIALFÜHRER: Goldman Sachs, Deutsche Bank, Morgan Stanley, Barclays, UBS Bitpanda GmbH ERSTNOTIZ: Erste Jahreshälfte 2026 möglich (Bloomberg-Bericht) BRANCHE: Handelsplattform SITZ: Wien BEWERTUNG: 4 bis 5 Mrd Euro (Bloomberg-Bericht) Exaring AG (Freenet-Tochter, Betreiberin von Waipu TV) ERSTNOTIZ: 2026 (Bloomberg-Bericht vom Jan 2026) BRANCHE: Web-TV SITZ: München BEWERTUNG: bis zu 1,5 Milliarden Euro (Bloomberg-Bericht) KONSORTIALFÜHRER: Citigroup, Berenberg Thyssenkrupp Materials Services ERSTNOTIZ: Verselbständigung dieses Jahr, IPO im Herbst möglich (Reuters-Bericht Feb 2026) BRANCHE: Werkstoffhandel SITZ: Essen KNDS NV ERSTNOTIZ: Börsengang 2026 realistisch (CEO im Sept 2025) BRANCHE: Rüstung SITZ: Amsterdam Uniper SE ERSTNOTIZ: Möglicher Re-IPO der vom Bund gehaltenen Anteile offen BRANCHE: Energieversorgung SITZ: Düsseldorf KONSORTIALFÜHRER: Deutsche Bank, Citigroup, UBS BASF-Sparte Agricultural Solutions ERSTNOTIZ: Börsenreife soll 2027 erreicht sein, Börsengang ist in Frankfurt geplant BRANCHE: Pflanzenschutzmittel und Saatgut SITZ: Limburgerhof Parshipmeet Group (Online-Dating-Sparte von Prosiebensat1) ERSTNOTIZ: offen BRANCHE: E-Commerce SITZ: Hamburg ISS Stoxx (Tochter der Deutschen Börse) ERSTNOTIZ: Frühestens 2026 (Reuters-Bericht vom Oktober 2025) BRANCHE: Indizes und Datenanalyse Personio ERSTNOTIZ: nicht vor 2026 (Aussage CEO im Oktober 2024) BRANCHE: Personalsoftware-Anbieter SITZ: München BEWERTUNG: nach jüngster Finanzierungsrunde 8,5 Milliarden Dollar Selfio (Tochter der 3U Holding) ERSTNOTIZ: kein konkreter Zeitplan (Aussage 3U) BRANCHE: Onlinehandel für Haustechnik-Produkte SITZ: Bad Honnef Amaneos SE & Co. KGaA (Tochtergesellschaft von Mutares) ERSTNOTIZ: offen BRANCHE: Autozulieferer (Kunststoffelemente) SITZ: Frankfurt Contentful ERSTNOTIZ: offen, Börsengang ist Option BRANCHE: Software - Content Management Systeme (CMC) SITZ: Berlin BÖRSENSEGMENT: US-Börse, Börsengang über Spac eine Option BEWERTUNG: über 3 Milliarden Dollar (Stand nach Finanzierungsrunde im Juli 2021) HH2E ERSTNOTIZ: offen BRANCHE: Wasserstoff-Projektentwickler SITZ: Düsseldorf Celonis SE ERSTNOTIZ: Börsengang Option (Unternehmen), IPO in den USA erwogen BRANCHE: Softwarespezialist (Process Mining) SITZ: München BEWERTUNG: ca 13 Milliarden Euro (nach der jüngsten Finanzierungsrunde) Raisin SE ERSTNOTIZ: Keine Eile für Börsengang (CEO im Juni 2025) BRANCHE: Finanzdienstleistungen SITZ: Berlin Mobile.de ERSTNOTIZ: 2026 (Reuters-Bericht); Eigentümer Blackstone und Permira loten IPO aus BRANCHE: Auto-Anzeigen SITZ: Kleinmachnow BEWERTUNG: Spekulativ bis zu 10 Milliarden Euro ===

