PRESSEMITTEILUNG



Rebalancing des Global Challenges Index: Vestas Wind Systems und Smurfit WestRock neu im Nachhaltigkeitsindex



Hannover, 06. März 2026 - Im Rahmen des halbjährlichen Rebalancings des Global Challenges Index (GCX) werden zum Stichtag 20. März 2026 die Unternehmen Vestas Wind Systems und Smurfit WestRock neu in den Nachhaltigkeitsindex aufgenommen.



Vestas Wind Systems A/S (DK0061539921) ist weltweit in der Entwicklung, Herstellung und Wartung von Windkraftanlagen für die Energieerzeugung an Land und auf See tätig und leistet damit einen wesentlichen Beitrag zum Ausbau erneuerbarer Energien sowie im Übergang zu einem nachhaltigeren Energiesystem. Das Unternehmen hat sich zudem verpflichtet, den CO2-Fußabdruck seiner Produkte kontinuierlich zu reduzieren - unter anderem durch Verbesserungen der Energieeffizienz und eine ganzheitliche Betrachtung des Produktlebenszyklus. Darüber hinaus tragen die Lösungen von Vestas signifikant zur Bekämpfung des Klimawandels bei. Positive soziale Wirkungen erreicht Vestas insbesondere durch den Ausbau sauberer Energieinfrastruktur in Schwellenländern.



Smurfit WestRock Plc (IE00028FXN24) produziert Wellpappe, Wellpappenverpackungen sowie weitere papierbasierte Verpackungslösungen für Konsumgüter, Industrie, E-Commerce, Lebensmittel & Getränke und weitere Branchen. Mit seinen Produkten aus recycelten Materialien trägt das Unternehmen besonders zur Materialoptimierung bei. Darüber hinaus unterstützt Smurfit WestRock nachhaltige Land- und Forstwirtschaft: Ein Teil des Nettoumsatzes entfällt auf Produkte, die aus zertifiziert nachhaltig bewirtschafteten Wäldern stammen, was zur Erhaltung terrestrischer Ökosysteme beiträgt. Ergänzend verbessert Smurfit WestRock kontinuierlich den Verpackungslebenszyklus durch effizientere Prozesse und nachhaltige Materialwahl.



Zum Auswahlprozess der Unternehmen:

Die Unternehmen des GCX werden anhand ihrer ESG-Performance, u. a. anhand des ESG Corporate Rating, den umfassenden Ausschlusskriterien und ihres Beitrags zur Erreichung der UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung bewertet, welcher durch das SDG Solutions Assessment ermittelt wird. Begleitet wird dieser Auswahlprozess von einem unabhängigen Experten-Beirat. Die Auswahlkriterien des Nachhaltigkeitsindex werden zudem kontinuierlich an aktuelle internationale Richtlinien und Standards angepasst. Lizenznehmern wird so ermöglicht, die hohen Anforderungen von Institutionen, wie z. B. Forum Nachhaltige Geldanlagen (FNG) und dem österreichischen Umweltzeichen (UZ49), zu erfüllen.



"Für Anleger ist oftmals nicht sofort erkennbar, welche Unternehmen sich besonders im Bereich Nachhaltigkeit engagieren. Über den strengen Auswahlprozess des GCX wird ihnen diese Aufgabe abgenommen und sie erhalten eine Orientierung, da nur die stärksten Unternehmen, die auch aktuelle Regularien und Qualitätsmerkmale erfüllen, im Index bleiben", erläutert Hendrik Janssen, Geschäftsführer der Börse Hannover und Vorstand der BÖAG Börsen AG, den Auswahlprozess.



Die Performance des GCX liegt seit Auflage im Jahr 2007 bei mehr als 300 Prozent und damit über der Performance von DAX und EuroStoxx50 im gleichen Zeitraum.



Steelcase Inc. wurde von der HNI Corporation übernommen und ist somit nicht länger in der Referenzbenchmark des Index enthalten. Die Hannover Rück SE erfüllt als Rückversicherer das seit seiner Aufnahme mittlerweile strenger operationalisierte Index-Kriterium eines klaren positiven Beitrags zu den Sustainable Development Goals (SDG) nicht mehr. Beide Unternehmen mussten daher im Zuge des aktuellen GCX-Rebalancings ersetzt werden.



Hinweise für Redakteure

Die aktuelle Zusammensetzung des GCX finden Sie unter:

https://www.boerse-hannover.de/nachhaltigkeit/gcx/gcx-einzelwerte/

Das aktuelle GCX-Factbook finden Sie unter:

/ Informationen zum GCX Paris Aligned finden Sie unter:

https://www.boerse-hannover.de/nachhaltigkeit/gcxpa/



Das nächste Rebalancing des GCX findet im September 2026 statt.



Über die Börse Hannover

Die Börse Hannover gehört neben der Börse Hamburg und der Börse Düsseldorf zu den drei Wertpapierbörsen unter der Trägergesellschaft der BÖAG Börsen AG. Als serviceorientierter Handelsplatz bietet sie Anlegern attraktive Konditionen.

Ein besonderer Schwerpunkt der Börse Hannover liegt in der Initiierung von nachhaltigen Indizes, zu denen der Global Challenges Index (GCX), der Global Ethical Values Index (GEVX) sowie der GCX Paris Aligned gehören. Das Index-Spektrum wird ergänzt durch den Global Challenges Corporates (GCC), ein Korb nachhaltiger Anleihe-Emittenten, die nach den gleichen Kriterien des GCX selektiert werden. Mit dem Regionalindex NISAX bildet die Börse Hannover zudem die Entwicklung der aktuell 20 wichtigsten börsennotierten Unternehmen in Niedersachsen ab.

Weitere Informationen unter: www.boerse-hannover.de und www.boersenag.de



Über ISS Sustainability Solutions

ISS Sustainability Solutions ermöglicht es Anlegern, verantwortungsbewusste Anlagepolitiken und -praktiken zu entwickeln und zu integrieren, sich mit Fragen der nachhaltigen Geldanlage auseinanderzusetzen und die Praktiken von Portfoliounternehmen mithilfe von Screening-Lösungen zu überwachen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Daten, Analysen und Beratungsdienstleistungen an, um Finanzmarktteilnehmern dabei zu helfen, nachhaltigkeitsbezogene Risiken in allen Anlageklassen zu verstehen, zu messen und darauf zu reagieren. Zu den Lösungen gehören außerdem Unternehmens- und Länderanalysen sowie Ratings, mit denen Kunden potenzielle wesentliche Nachhaltigkeitsrisiken und -chancen identifizieren können. Weitere Informationen finden Sie unter: www.iss-esg.com



Pressekontakt

BÖAG Börsen AG

Börsen Düsseldorf, Hamburg und Hannover

Sabrina Otto

Tel: +49 (0)511 - 12 35 64 - 0

E-Mail: presse@boersenag.de

Internet: www.boersenag.de



