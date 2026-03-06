Emittent / Herausgeber: Börse Hannover
Die Unternehmen des GCX werden anhand ihrer ESG-Performance, u. a. anhand des ESG Corporate Rating, den umfassenden Ausschlusskriterien und ihres Beitrags zur Erreichung der UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung bewertet, welcher durch das SDG Solutions Assessment ermittelt wird. Begleitet wird dieser Auswahlprozess von einem unabhängigen Experten-Beirat. Die Auswahlkriterien des Nachhaltigkeitsindex werden zudem kontinuierlich an aktuelle internationale Richtlinien und Standards angepasst. Lizenznehmern wird so ermöglicht, die hohen Anforderungen von Institutionen, wie z. B. Forum Nachhaltige Geldanlagen (FNG) und dem österreichischen Umweltzeichen (UZ49), zu erfüllen.
"Für Anleger ist oftmals nicht sofort erkennbar, welche Unternehmen sich besonders im Bereich Nachhaltigkeit engagieren. Über den strengen Auswahlprozess des GCX wird ihnen diese Aufgabe abgenommen und sie erhalten eine Orientierung, da nur die stärksten Unternehmen, die auch aktuelle Regularien und Qualitätsmerkmale erfüllen, im Index bleiben", erläutert Hendrik Janssen, Geschäftsführer der Börse Hannover und Vorstand der BÖAG Börsen AG, den Auswahlprozess.
Die Performance des GCX liegt seit Auflage im Jahr 2007 bei mehr als 300 Prozent und damit über der Performance von DAX und EuroStoxx50 im gleichen Zeitraum.
Steelcase Inc. wurde von der HNI Corporation übernommen und ist somit nicht länger in der Referenzbenchmark des Index enthalten. Die Hannover Rück SE erfüllt als Rückversicherer das seit seiner Aufnahme mittlerweile strenger operationalisierte Index-Kriterium eines klaren positiven Beitrags zu den Sustainable Development Goals (SDG) nicht mehr. Beide Unternehmen mussten daher im Zuge des aktuellen GCX-Rebalancings ersetzt werden.
Das nächste Rebalancing des GCX findet im September 2026 statt.
Über die Börse Hannover
Die Börse Hannover gehört neben der Börse Hamburg und der Börse Düsseldorf zu den drei Wertpapierbörsen unter der Trägergesellschaft der BÖAG Börsen AG. Als serviceorientierter Handelsplatz bietet sie Anlegern attraktive Konditionen.
Ein besonderer Schwerpunkt der Börse Hannover liegt in der Initiierung von nachhaltigen Indizes, zu denen der Global Challenges Index (GCX), der Global Ethical Values Index (GEVX) sowie der GCX Paris Aligned gehören. Das Index-Spektrum wird ergänzt durch den Global Challenges Corporates (GCC), ein Korb nachhaltiger Anleihe-Emittenten, die nach den gleichen Kriterien des GCX selektiert werden. Mit dem Regionalindex NISAX bildet die Börse Hannover zudem die Entwicklung der aktuell 20 wichtigsten börsennotierten Unternehmen in Niedersachsen ab.
Weitere Informationen unter: www.boerse-hannover.de und www.boersenag.de
Über ISS Sustainability Solutions
ISS Sustainability Solutions ermöglicht es Anlegern, verantwortungsbewusste Anlagepolitiken und -praktiken zu entwickeln und zu integrieren, sich mit Fragen der nachhaltigen Geldanlage auseinanderzusetzen und die Praktiken von Portfoliounternehmen mithilfe von Screening-Lösungen zu überwachen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Daten, Analysen und Beratungsdienstleistungen an, um Finanzmarktteilnehmern dabei zu helfen, nachhaltigkeitsbezogene Risiken in allen Anlageklassen zu verstehen, zu messen und darauf zu reagieren. Zu den Lösungen gehören außerdem Unternehmens- und Länderanalysen sowie Ratings, mit denen Kunden potenzielle wesentliche Nachhaltigkeitsrisiken und -chancen identifizieren können. Weitere Informationen finden Sie unter: www.iss-esg.com
Veröffentlichung einer Mitteilung, übermittelt durch EQS Group.