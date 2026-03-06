Bislang folgten Krypto-Zyklen einem festen Muster. Zuerst erreichte Bitcoin neue Rekordhochs. Danach rotierte das Kapital in Ethereum und schließlich in kleinere Digitalanlagen, die sogenannten Altcoins. Doch dieses Spiel ist laut Matt Hougan, Anlagechef des Vermögensverwalters Bitwise, vorbei. Der Grund: Der Markt reift. Eine Flut, die alle Projekte pauschal nach oben spült, wird es nicht mehr geben.Anleger investieren ihr Geld nicht mehr blind von Bitcoin in dezentrale Finanzen (DeFi) oder digitale ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär