Wiesbaden
Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) - die Veröffentlichung erfolgt in der Regel 08:00 Uhr:
Montag, 09.03.2026
- (Nr. 072) Verarbeitendes Gewerbe (Auftragseingang und Umsatz), Januar 2026
- (Nr. 075) Produktionsindex, Januar 2026
- (Nr. 076) Lkw-Maut-Fahrleistungsindex, Februar 2026
- (Nr. N016) Importe von Rohöl nach Deutschland, Jahre 2020 bis 2025
Dienstag, 10.03.2026
- (Nr. 077) Güterumschlag im Seeverkehr, Jahr 2025
- (Nr. 078) Außenhandel, Januar 2026
- (Nr. 11) Zahl der Woche: Ausstattung der Haushalte mit E-Rollern, E-Bikes und Pedelecs, Jahr 2023
Mittwoch, 11.03.2026
- (Nr. 079) Verbraucherpreisindex (inklusive Harmonisierter Verbraucherpreisindex), endgültige Ergebnisse, Februar 2026
- (Nr. 080) Inlandstourismus, Januar 2026
- (Nr. 081) Schülerinnen und Schüler an allgemeinbildenden und beruflichen Schulen (Schnellmeldung), Schuljahr 2025/26
Donnerstag, 12.03.2026
- (Nr. 082) Ausgaben je Schülerin und Schüler an öffentlichen Schulen, Jahr 2024
Freitag, 13.03.2026
- (Nr. 083) Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte, Januar 2026
- (Nr. 084) Großhandelspreise, Februar 2026
- (Nr. 085) Insolvenzen, Dezember und Jahr 2025
- (Nr. 086) Legehennenhaltung und Eierproduktion, Jahr 2025
- (Nr. 087) Anbau und Ernte von Speisepilzen, Jahr 2025
(Nr.###) = Voraussichtliche Meldungsnummerierung.
Die Veröffentlichungstermine sowie weitere Informationen sind im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes zu finden unter: https://www.destatis.de/DE/Presse/Termine/Veroeffentlichungstabelle/_inhalt.html
Herausgeber:DESTATIS | Statistisches Bundesamt
Herausgeber:DESTATIS | Statistisches Bundesamt
Gustav-Stresemann-Ring 11
65189 Wiesbaden
www.destatis.de/kontakt
Pressekontakt:
Statistisches Bundesamt
Pressestelle
www.destatis.de/kontakt
Telefon: +49 611-75 34 44
Original-Content von: Statistisches Bundesamt
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/32102/6230085
