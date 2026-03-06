Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Ein Ende des Iran-Kriegs zeichnet sich bislang nicht ab und daher bleibt die Verunsicherung groß, so die Analysten der Helaba.Auch die Risikoaversion sei im gestrigen Tagesverlauf nochmals angewachsen und die Aktienmärkte hätten sich im Zuge erneut steigender Ölpreise abgeschwächt. Am Rentenmarkt halte die Schwächetendenz in Anbetracht der Inflationssorgen an und Bundesanleihen mit einer Laufzeit von 2 Jahren seien auf über 2,25% gestiegen, 10-jährige Papiere rentierten bei gut 2,85% und damit gut 20 Basispunkte höher als zu Anfang der Woche. Die Bundkurve habe sich nochmals leicht verflacht. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
