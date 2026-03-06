FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen sind am Freitag erneut gefallen. Der richtungweisende Euro-Bund-Future (Juni-Kontrakt) sank um 0,23 Prozent auf 126,99 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe stieg auf 2,87 Prozent. Zum Wochenstart hatte die Rendite noch bei 2,65 Prozent gelegen.

Weiterhin sorgte der Iran-Krieg für Verunsicherung. Irans Kampfkraft ist zwar nach US-Einschätzung erheblich geschwächt - dennoch weitet Teheran den Krieg im gesamten Nahen Osten weiter aus. Zuletzt deutlich gestiegene Rohöl- und Erdgaspreise schüren Inflationssorgen. Diese könnten sich laut Ökonomen auch auf die Geldpolitik der Notenbanken auswirken.

Am Nachmittag dürfte der US-Arbeitsmarktbericht in den Blick der Märkte rücken. "Nach dem überraschend starken US-Arbeitsmarktbericht im Vormonat erwarten wir, wie auch der Konsens, für den Februar-Report einen deutlich geringeren Stellenaufbau bei weiterhin moderatem Lohnwachstum", schreiben die Experten der Dekabank. Zudem stehen die Einzelumsätze in den USA auf dem Programm. "Wichtige neue Entwicklungen im Iran könnten natürlich zumindest für die europäischen Märkte schnell die US-Daten in den Hintergrund drängen", heißt es bei der Dekabank./jsl/jkr/stk