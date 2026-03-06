EQS-Ad-hoc: Pyramid AG / Schlagwort(e): Geschäftszahlen / Gesamtjahr

Pyramid AG: Vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2025



Pyramid AG: Vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2025

München, 06.03.2026 - Nach vorläufigen Berechnungen hat die Pyramid AG ("Pyramid", ISIN DE000A40ZWM7) im Geschäftsjahr 2025 einen Konzernumsatz in Höhe von rund EUR 74,5 Mio. (2024: EUR 68,3 Mio.) erzielt. Der vorläufige Konzernumsatz liegt damit leicht unterhalb der am 16. Oktober 2025 aktualisierten Prognose von EUR 75 Mio. bis EUR 77 Mio.

Das Konzern-EBITDA liegt nach den vorläufigen Berechnungen bei EUR 2,2 Mio. (2024: EUR 3,4 Mio.) und somit unterhalb der Prognosebandbreite von EUR 3,0 Mio. bis EUR 3,5 Mio. Dies liegt insbesondere an einem deutlichen Ergebnisrückgang im Asiengeschäft, welches zum Jahresende 2025 verkauft und in der Prognose noch mit einem positiven Ergebnisbeitrag in 2025 von etwa EUR 0,4 Mio. erwartet wurde. Bereinigt um den negativen Ergebnisbeitrag des verkauften Asien-Geschäfts liegt das Konzern-EBITDA nach den vorläufigen Geschäftszahlen bei EUR 2,7 Mio.

Die Pyramid AG behält ihre Prognose für das Geschäftsjahr 2026 vom 31. Dezember 2025 in einer Bandbreite von EUR 87 Mio. bis EUR 93 Mio. (Konzernumsatz) und EUR 4,2 Mio. bis EUR 4,7 Mio. (Konzern-EBITDA) unverändert bei.

Der Begriff EBITDA wird verwendet als Summe aus Umsatzerlösen, Veränderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen, Andere aktivierte Eigenleistungen und Sonstige betriebliche Erträge, abzüglich Materialaufwand, Personalaufwand und Sonstige betriebliche Aufwendungen.

